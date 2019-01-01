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Bahçeli'ye doğum gününde kurt kafası hediyesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 20:46 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye doğum gününde Kazakistan Halter Federasyonu Onursal Başkanı Kayrat Turlıhanov tarafından doldurulmuş kurt kafası gönderildi.

Bahçeli'ye doğum gününde kurt kafası hediyesi!

1 Ocak 1948 yılında Osmaniye'de dünyaya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 71 yaşına girdi. MHP Genel Merkezi'nde partililer tarafından kutlamaları kabul eden Bahçeli, Kazakistan eski Semey Valisi ve Kazakistan Halter federasyonu Onursal başkanı Kayrat Turlıhanov'un doldurulmuş kurt kafası hediyesini kabul etti.

hediye

haberler.com'un haberine göre, hediyenin anlamı şöyle:

“Kurt tüm Türk kavimlerinde güç, cesaret ve özgürlüğü sembolize ettiğinden ve bağımsızlığın en büyük sembollerinden biri olmasından dolayı özellikle Orta Asya'da kurt yol gösterici ve bilgeliği sembolize etmektedir.Kazakistan Halter Federasyonu Onursal Başkanı Kayrat Turlıhanov'un Devlet Bahçeli'nin 71. Yaş günü münasebetiyle gönderdiği bu anlamlı hediyenin anlamıysa Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyasında üstlendiği üstün misyondandır.”

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MHP Devlet Bahçeli doğum günü hediye doldurulmuş kurt kafası

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