Bahçeli'ye hediye edilen haritaya tepkiler artıyor! Almanya söz aldı: Kabul edilemez

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Denizi'ndeki adalar üzerinden tartışmalar devam ederken Bahçeli'ye sunulan çalışma Yunanistan'da infial yarattı. Hem kamuoyunda hem basında tepkilere yol açan harita Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i de öfkelendirmişti. Son olarak ise devreye Almanya girdi.

MHP lideri Bahçeli, Ülkü Ocakları Genel Merkezi'ne Kurban Bayramı dolayısıyla bulunduğu ziyarette kendisine 'Denizlerdeki Misakımillîmiz' adlı bir çalışma sunuldu. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, haritanın Bahçeli'ye sunulurkenki anı ve haritanın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yıldırım, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli Beyefendi Bayram sabahında Ülkü Ocakları Genel Merkezimize teşrif ederek ziyarette bulundu. Ziyaretlerinde “DENİZLERDEKİ MİSAKIMİLLÎMİZ” adlı çalışmamızı sunduk. Aziz vatan toprağının enginlerdeki izdüşümü Mavi Vatan’ın önem ve gücünün bilinciyle hazırladığımız,yüzlerce yıl şanlı Türk bayrağının dalgalandığı ancak Yunanistan tarafından gasbedilen adalarımızın milli vicdan önündeki sınır hattını belirten haritayı liderimize hediye ettik."

Söz konusu harita ve Bahçeli'nin haritayla pozu Yunan basınında büyük yankı uyandırdı. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Kathimerini'de "Yunan diplomatik kaynakları bu hamlenin saldırgan ve provokatif olduğunu söyledi" değerlendirmesi yer aldı. Öte yandan diplomatik kaynaklar da gazeteye verdikleri demeçte şunları kaydetti:

"Maalesef bu görüntü, bizim Türkiye ile her gün yaşadığımız ve gerilimi tırmandıran aşırı uçtaki açıklamaların bir kısmı" derken Yunan yetkililer "Bir an önce ülkemizin toprak bütünlüğünü şüphede bırakan bu kabul edilemez olayın düzeltilmesini bekliyoruz."

Yunanistan Başbakanı Miçotakis de tepkisini küstah sözlerle dile getirdi. Sosyal medya hesabından haritanın Bahçeli'ye hediye edilirkenki anın fotoğrafını paylaşan Miçotakis şunları söyledi:

"Şu haritaya bir bakın. Girit, Rodos, Midilli, Sakız, Samos, Türkiye hepsini ele geçirmiş. Aşırılıkçıların hummalı bir rüyası mı yoksa Türkiye'nin resmi politikası mı? Yeni bir provokasyon mu yoksa gerçek hedef mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, koalisyonun küçük ortağının son maskaralıklarına ilişkin konumunu belli etmeli."

Take a good look at this map. Crete, Rhodes, Lesvos, Chios, Samos all consumed by Turkey. Α fever dream of extremists or Turkey’s official policy? Another provocation or the true goal?

President Erdogan must make his position clear on his junior coalition partner's latest antics. pic.twitter.com/hX4sSZ924j