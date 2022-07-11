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Bahçeli'ye verilen harita Yunanistan'ı ayağa kaldırdı! Dikkat çeken 'adalar' detayı

11.07.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege'deki adalar üzerinden tartışmalar yaşanmaya devam ederken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye verilen bir harita Yunanistan'da infial yarattı. Bahçeli'ye Ülkü Ocakları tarafından hazırlanıp sunulan çalışmada birçok Yunan adasının Türkiye sınırı dahilinde bulunması tepkilere yol açtı.

Bahçeli'ye verilen harita Yunanistan'ı ayağa kaldırdı! Dikkat çeken 'adalar' detayı

Atina-Ankara hattında gerilimi yükseltecek harita Bahçeli'ye hediye edildi. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda Girit ve birçok Yunan adasının Türkiye sınırlarına dahil edilmesi Yunanistan'ı karıştırdı.

MHP lideri Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Ülkü Ocakları Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu. Bahçeli'ye ziyareti sırasında Ülkü Ocakları tarafından hazırlanan 'Denizlerdeki Misakımillîmiz' adlı bir çalışma sunuldu.

"YUNANİSTAN TARAFINDAN GASBEDİLEN ADALARIMIZ"

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, sosyal medya hesabından söz konusu çalışmanın Bahçeli'ye sunulduğu anların fotoğraflarını ve harita çalışmasının fotoğraflarını paylaşarak şunları kaydetti:

"Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli Beyefendi Bayram sabahında Ülkü Ocakları Genel Merkezimize teşrif ederek ziyarette bulundu. Ziyaretlerinde “DENİZLERDEKİ MİSAKIMİLLÎMİZ” adlı çalışmamızı sunduk. Aziz vatan toprağının enginlerdeki izdüşümü Mavi Vatan’ın önem ve gücünün bilinciyle hazırladığımız,yüzlerce yıl şanlı Türk bayrağının dalgalandığı ancak Yunanistan tarafından gasbedilen adalarımızın milli vicdan önündeki sınır hattını belirten haritayı liderimize hediye ettik."

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YUNANİSTAN KARIŞTI

Girit ve birçok Yunan adasının Türkiye sınırında gösterildiği haritanın fotoğrafı sosyal medyadan paylaşılınca Yunan halkı ve basını ayağa kalktı.

Komşu Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'de "Yunan diplomatik kaynakları bu hamlenin saldırgan ve provokatif olduğunu söyledi" değerlendirmesi yer aldı.

Diplomatik kaynaklar da gazeteye verdikleri demeçte "Maalesef bu görüntü, bizim Türkiye ile her gün yaşadığımız ve gerilimi tırmandıran aşırı uçtaki açıklamaların bir kısmı" derken Yunan yetkililer "Bir an önce ülkemizin toprak bütünlüğünü şüphede bırakan bu kabul edilemez olayın düzeltilmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

KOMŞUYLA GERİLİM TIRMANIYOR

Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler son dönemlerde gergin bir sürece girdi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Kongresinde Türkiye karşıtı skandal açıklamalara imza atması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan rest çekmişti.

"AKLINI ALMAK BİZİM İÇİN ÇOCUK OYUNCAĞI"

Bahçeli ise partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada Yunanistan'a tepkisi şu sözlerle dile getirmişti:

"Türkiye'ye düşmanca bakanları uyarıyorum; sakın hesap hatası yapmayın. Kahramanlar vatan nöbetindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihi nitelikli Efes konuşması ve TSK'nın karakteri, şahsımın gurur ve heyecanı aynı anda yaşamasına neden olmuştur. Ege'nin karşı kıyısında haksızlığı yol haritası yaparak krize oynayan Yunanistan hükümetine diyorum ki: Biz buradayız, hiçbir yere gitmeyeceğiz. Aklını başını almayanın aklını almak bizim için çocuk oyuncağıdır.''

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Yunanistan Devlet Bahçeli yunan adaları

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