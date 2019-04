Bahçeli: Yeni bir seçim düşünülebilir

Besti KARALAR-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da seçim sonucuna yönelik itiraz süreciyle ilgili, "Eğer seçim sonuçları toplum vicdanında huzur bulmayacak bir anlayış içerisinde sonuçlanmışsa, o vicdanı oluşturabilecek yeni bir seçim de düşünülebilir" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, 24 Şubat'ta TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop'u makamında ziyaret etti. Bahçeli'ye, TBMM Başkanvekili Celal Adan, TBMM İdare Amiri Erkan Haberal, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Levent Bülbül eşlik etti. Bahçeli, ziyaretin ardından basın mensuplarının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin itiraz süreciyle ilgili sorularını yanıtladı. Bahçeli, seçim sonuçlarına yapılan itirazların demokratik bir hak olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Mahalli idareler seçimleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden sonra uygulanan ilk mahalli idareler seçimleridir. Dolayısıyla mahalli idareler seçimlerinin, geçmişte kazandığı öneme artı olarak yeni sistemle uyumlu çalışabilecek, sistemi kalıcı sağlamak konusunda önemi artmıştır. Seçimlerden sonra tabi her seçimde olduğu gibi rakamlar, sayım sırasındaki farklılıklar, her siyesi partiye, partilere ve adaya göre anlayış farklılığı ortaya koymak suretiyle, itirazlar yapılmaktadır. Bu itirazlar demokratik bir haktır. Bu itirazları en kısa zamanda değerlendirmek suretiyle, Türkiye’yi normalleştirmekte yarar vardır."

'YENİ BİR SEÇİM DÜŞÜNÜLEBİLİR'

Türk siyasi hayatında, ekonomik hayatta, sosyal hayatta önemli yeri olan ve uluslararası gözlemcilerin yakından takip ettiği İstanbul'da bir kargaşa yaşandığına dikkat çeken Bahçeli, şöyle devam etti:

"Seçimlerin hemen arkasından, 29 bin oy farkı olduğu ortaya konmuştur. 29 bin oy farkını değiştirilebilecek itirazlar üzerinde çalışma başlatılmıştır. Önemli değişiklikler kendini göstermiştir. Böyle bir sürecin içindeyken işi kargaşaya, aceleciliğe, karşılıklı istikrarı bozucu davranışlara, seçim sonrasında mazbatayı kim alırsa alsın Türkiye'de İstanbul'u tartıştıracak bir zemine ve Türkiye'yi bu tartışmalara sürüklemek doğru değildir. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı beklenmelidir. Bütün bunlara rağmen, hala seçimin üzerindeki tartışmalar, Türkiye'yi kargaşaya sürüklüyorsa, Türkiye'yi huzursuzluğa itebilecek hatalardan kurtulmanın yolu yine demokrasi içerisinde aranmalıdır. Eğer seçim sonuçları toplum vicdanında huzur bulmayacak şekilde sonuçlanmışsa, o vicdanı oluşturabilecek yeni bir seçim de düşünülebilir. Bunun süresi 60 gündür. 60 günden sonraki ilk pazar gününde seçim yapılabilir. Bundan gocunmaya gerek yok. Madem ki her konuda iddialıysanız seçim yenilemesi sırasında da bu iddianızı taşıyacak çabalar içeresinde olabilirsiniz. Demokrasinin bir gereğidir. Kargaşa yerine sandığa bir kez daha gidip Türkiye'yi huzurlu kılmak daha akılcıdır diye düşünüyorum. Toplumsal kargaşa yerine seçim yenilemek daha akıllıca bir iştir."

MANSUR YAVAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Devlet Bahçeli, Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş ile ilgili ise "Mazbatayı almıştır. Sayısal yönden mazbatayı hak etmiştir. Ancak toplumsal vicdanda beraat etmemiştir. Mazbata almak başka şeydir, beraat etmek başka şeydir. Benim yaklaşımım şudur; aklanmadan, paklanmadan mazbatayı almış bir belediye başkanı olarak görürüz; ama benim belediye başkanım değil" diye konuştu.