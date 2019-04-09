Bahçeli: Yeni bir seçim düşünülebilir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da seçim sonucuna yönelik itiraz süreciyle ilgili, "Eğer seçim sonuçları toplum vicdanında huzur bulmayacak bir anlayış içerisinde sonuçlanmışsa, o vicdanı oluşturabilecek yeni bir seçim de düşünülebilir" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, 24 Şubat'ta TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop'u makamında ziyaret etti. Bahçeli'ye, TBMM Başkanvekili Celal Adan, TBMM İdare Amiri Erkan Haberal, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Levent Bülbül eşlik etti. Bahçeli, ziyaretin ardından basın mensuplarının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin itiraz süreciyle ilgili sorularını yanıtladı. Bahçeli, seçim sonuçlarına yapılan itirazların demokratik bir hak olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Mahalli idareler seçimleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden sonra uygulanan ilk mahalli idareler seçimleridir. Dolayısıyla mahalli idareler seçimlerinin, geçmişte kazandığı öneme artı olarak yeni sistemle uyumlu çalışabilecek, sistemi kalıcı sağlamak konusunda önemi artmıştır. Seçimlerden sonra tabi her seçimde olduğu gibi rakamlar, sayım sırasındaki farklılıklar, her siyesi partiye, partilere ve adaya göre anlayış farklılığı ortaya koymak suretiyle, itirazlar yapılmaktadır. Bu itirazlar demokratik bir haktır. Bu itirazları en kısa zamanda değerlendirmek suretiyle, Türkiye’yi normalleştirmekte yarar vardır."