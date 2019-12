Bahçeli: "Yeni parti arayışları komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir"

- "Milletin derdiyle dertlenmeyen odaklar birleşti"

Milletin hiçbir derdiyle dertlenmeyen, hiçbir vizyon pırıltısı ve umut ışığı veremeyen odakların birleştiğinin altını çizen Bahçeli, Türkiye'nin milli gerçeklerine uzak ve yabancı zihniyetlerin icazetli şekilde harekete geçtiğini aktardı.

"Siyasetin defolu ve lekeli yüzleri, maskelenmiş kabus senaryolarıyla bir kez daha sahneye çıkarak Türkiye'nin sırtına hançer sokmak amacıyla pozisyon almışlardır." ifadelerini kullanan Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:

"Dünya yeniden kurulurken, haritalar yeni baştan çizilirken ülkemizin önünü kesmek, milli bekaya kast etmek için alenen devreye girenlerin ne oldukları, neye hizmet ettikleri, nereye ulaşmak istedikleri esasen bellidir. Özelikle bilinmesini isterim ki geçmişleri geleceklerine kefil olamayan siyasi garabetlerin Türkiye'nin geleceği için söz söylemeye ne hakları vardır ne de hadleri olacaktır."

Bahçeli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Girdikleri her kalıbın şeklini alan, her rüzgara yelken açan, her karambole bel bağlayan, her belirsizlikten nema kapmaya çalışan stratejik çukurların gelecek iddiaları boş bir gaye, boşuna bir gayrettir. Küresel muhasım odakların uzaktan kumandasıyla Türkiye'nin istikbaline ve istiklaline pusu kuran siyasi gecekondu sahiplerinin devşirilmiş iradeleriyle umut olmaları, ülkemize yeni bir ufuk açmaları hezeyan ötesi bir hayaldir."