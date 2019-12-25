Bahçeli yeni yılda yoğun tempoda çalışacak

Türkiye'nin bir yandan 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlerken diğer yandan da içerideki ve dışarıdaki düşmanlar ve onların taşeronlarıyla çetin bir mücadeleye girdiğini ifade eden Yalçın, uzun yıllardan beri ilk defa terörle mücadelede çok büyük başarılara imza atıldığını vurguladı.

Yalçın, Bahçeli'nin Ankara'da bir otelde 10-12 Ocak'ta gerçekleştireceği toplantılarda, MYK ve MDK üyelerinin yanı sıra milletvekilleri ve il başkanlarıyla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunacağını aktardı.

"Kuruluşundan beri akrebin kıskacında yoğurulan Türkiye, zaman içinde kendi kendine yetmeyi, kendi güvenliğini sağlamayı, savunma ve ekonomide bağımsız ve gelişmeci adımlar atmayı öğrenmiştir.

Batılı ülkelerin bitmeyen şantajlarıyla yürüyen dış politikada, asimetrik ilişkilerden hemen her alanda eşit şartlarda masaya oturma noktasına gelinmiştir.

Türkiye, Suriye'de kendi güvenlik çıkarlarını, bu ülkenin toprak bütünlüğünü korumak ve barışı temin etmek üzere bulunmaktadır. Ülkemiz Doğu Akdeniz'deki hayati çıkarlarını muhafaza için de uluslararası hukuk çerçevesinde cesur, bağımsız ve haysiyetli adımlar atmaktadır. Libya ile imzalanan münhasır ekonomik bölge sınırlandırma anlaşması çok önemlidir. Ancak Türkiye, atalarının emperyal mirasına layık şekilde büyük bölge devleti ve küresel aktör olma yolunda ilerledikçe, önüne içeriden ve dışarıdan yeni engeller çıkarılmaktadır.

Satın alınmış yeni politikacılar ve beyinleri kiralanmış sözde aydınlarla bu kutlu yürüyüş durdurulmaya, önlenmeye çalışılmaktadır."

