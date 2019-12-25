HABER
  4. Bahçeli yeni yılda yoğun tempoda çalışacak

Bahçeli yeni yılda yoğun tempoda çalışacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.12.2019 17:18 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10-12 Ocak'ta MYK ve MDK'yi toplayacak, milletvekilleri ve il başkanlarıyla da bir araya gelecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yılın ilk günlerinde partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulunu (MDK) toplayacak, milletvekilleri ve il başkanlarıyla buluşacak.

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Bahçeli'nin, Türkiye'nin içinden geçtiği dönemin değerlendirilmesi ve Cumhur İttifakı'nın sürdürülmesi konularını ele almak üzere partisinin karar organlarını toplayacağını bildirdi.

Yalçın, Bahçeli'nin Ankara'da bir otelde 10-12 Ocak'ta gerçekleştireceği toplantılarda, MYK ve MDK üyelerinin yanı sıra milletvekilleri ve il başkanlarıyla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunacağını aktardı.

- "Libya ile imzalanan anlaşma çok önemli"

Türkiye'nin bir yandan 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlerken diğer yandan da içerideki ve dışarıdaki düşmanlar ve onların taşeronlarıyla çetin bir mücadeleye girdiğini ifade eden Yalçın, uzun yıllardan beri ilk defa terörle mücadelede çok büyük başarılara imza atıldığını vurguladı.

Yalçın, PKK terörünün kökünün kazınma noktasına geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kuruluşundan beri akrebin kıskacında yoğurulan Türkiye, zaman içinde kendi kendine yetmeyi, kendi güvenliğini sağlamayı, savunma ve ekonomide bağımsız ve gelişmeci adımlar atmayı öğrenmiştir.
Batılı ülkelerin bitmeyen şantajlarıyla yürüyen dış politikada, asimetrik ilişkilerden hemen her alanda eşit şartlarda masaya oturma noktasına gelinmiştir.

Türkiye, Suriye'de kendi güvenlik çıkarlarını, bu ülkenin toprak bütünlüğünü korumak ve barışı temin etmek üzere bulunmaktadır. Ülkemiz Doğu Akdeniz'deki hayati çıkarlarını muhafaza için de uluslararası hukuk çerçevesinde cesur, bağımsız ve haysiyetli adımlar atmaktadır. Libya ile imzalanan münhasır ekonomik bölge sınırlandırma anlaşması çok önemlidir. Ancak Türkiye, atalarının emperyal mirasına layık şekilde büyük bölge devleti ve küresel aktör olma yolunda ilerledikçe, önüne içeriden ve dışarıdan yeni engeller çıkarılmaktadır.
Satın alınmış yeni politikacılar ve beyinleri kiralanmış sözde aydınlarla bu kutlu yürüyüş durdurulmaya, önlenmeye çalışılmaktadır."

PARTNER Üçlü ilişkileri olay yarattı: 'Ailem bilse reddeder!' Üçlü ilişkileri olay yarattı: 'Ailem bilse reddeder!'
Kubilay’ın torunu MHP’ye üye olduKubilay’ın torunu MHP’ye üye oldu
MHP'li Aydın: CHP milli duygularımızı sömürüyorMHP'li Aydın: CHP milli duygularımızı sömürüyor
Anahtar Kelimeler:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

Asgari ücrette tarih belli oldu

Asgari ücrette tarih belli oldu

Nüfus Müdürlüğünden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğünden 'yeni kimlik' açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!

Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!

Diğer Haberler
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'Kanal İstanbul' paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan 'Kanal İstanbul' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunus heyetine: Burnuma sigara kokuları geliyor

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

BBP lideri Destici'den Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul tepkisi!

Destici'den İmamoğlu'na Kanal İstanbul tepkisi!

Ahmet Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İnönü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İnönü mesajı

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! İl il son anket sonuçları

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.