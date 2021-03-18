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Bahçeli Yeniden MHP Genel Başkanlığı'na Seçildi

18.03.2021 13:58 | Son Güncelleme:
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Bahçeli Yeniden MHP Genel Başkanlığı'na Seçildi

Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 13'üncü Olağan Kongresi'nde dokuzuncu kez partinin genel başkanı seçildi

Türkiye siyasetinde 1997'den beri milliyetçi çizginin baş siyasi aktörlerinden olan Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığı'na kongre delegelerinin oy birliğiyle yeniden seçildi.

Bahçeli, bugünkü MHP 13'üncü Olağan Büyük Kongresi'nde dokuzuncu kez aday olduğu MHP liderliği seçiminde katılımcı 1.277 delege oyuyla yeniden genel başkan oldu.

Ankara Arena Spor Salonu'ndaki MHP 13'üncü Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkan seçimi ardından blok listeyle Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelikleri seçimine geçildi.

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