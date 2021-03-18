Bahçeli yeniden MHP genel başkanlığına seçildi

"Erken seçim diye tutturanlar, iyi bilsinler ki seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır" diyen Bahçeli "Cumhur İttifakı'nın tavizsiz kararı budur" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini bir kez daha vurgulayan Devlet Bahçeli, "2023 Cumhurbaşkanı adayımız bellidir; O muhterem isim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" diye konuştu.

24 yıldır genel başkanlık görevini yürüten Bahçeli, "CHP, 5. kol faaliyetidir. İYİ Parti, siparişle kurulan uzaktan kumandayla kontrol edilen melanet bir projedir" diye konuştu.

"İstiklal için birlik, istikbal için dirlik. Kazanan Türkiye olacak" sloganlarıyla düzenlenen kurultayda yaptığı konuşmada Bahçeli, bir kez daha HDP'nin kapatılması gerektiğini söyledi. Bahçeli "HDP'nin açılmamak üzere kapatılması tarihe borcumuzdur, savcının kapatılma talebi yüreğimize su serpmiştir" dedi.

Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda yeniden genel başkanlığa seçildi. Ankara'daki kurultayda genel başkanlığın tek adayı olan Bahçeli, 1277 oy alarak 10'uncu kez MHP Genel Başkanı oldu.

"Parlamenter sisteme dönüş yok"

Milliyetçi Hareket Partisi olarak 2023 ve takip eden 10 yılı kapsayan stratejik hedeflerinin ilkinin Türk tipi başkanlık modeline sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Bahçeli, muhalefetin savunduğu "güçlendirilmiş parlamenter sistem" için "Beyhudedir, geleceğe dair söyleyecek bir şeyi olmayanların acıklı kıvranmasıdır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Artık parlamenter sisteme geri dönüş yoktur. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi siyasi hukuki, ve ekonomik reformlarla kökleştirilmeli ve güçlendirilmelidir" dedi.

"Siyasi partiler kanunu değiştirilmeli"

Yeni anayasa mesajı da veren Bahçeli sözlerini "Bu sürecin sivil, geniş katılımlı, yeni yönetim sisteminin ruhuna uygun bir anayasa ile tahkim edilmesi ikinci hedefimizdir" diye sürdürdü. Bahçeli "Siyasi partiler kanunu değiştirilmeli, seçim kanunu düzenlenmeli, siyasi etik kanunu çıkarılmalıdır. Dokunulmazlıklar yeni baştan ele alınmalıdır" dedi.

"Diyorlar ki Türkiye'de totaliter eğilimler güçleniyormuş, demokrasi zayıflamış, düşünce ve ifade özgürlüğü kalmamış" diyen Bahçeli "Bu çürük, çarpık iddiaların üç boyutlu hedefi vardır. Birincisi yabancı yatırımları caydırmak, ikincisi uluslararası camiada saygınlığımızı lekelemek, üçüncü boyutu egemenlik haklarımızdan taviz beklentisidir" diye konuştu.