Bahçeli Yeniden MHP Genel Başkanlığı’na Seçildi

Türkiye siyasetinde 1997'den beri milliyetçi çizgide ön plandaki aktör olan Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanlığı'na kongre delegelerinin oy birliğiyle yeniden seçildi. Bahçeli, bugünkü 13. Olağan Büyük Kongresi'nde onuncu kez aday olduğu MHP liderliği seçiminde katılımcı 1277 delegenin tamamının oyunu aldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün yapılan Corona virüsü testi pozitif çıkan 36 delege ile kalp krizi geçiren bir ilçe başkanının seçime katılamadığını açıkladı. Ankara Arena Spor Salonu'ndaki MHP 13. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkan seçiminin ardından blok listeyle Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri seçildi. Delegeler, 75 asil 25 yedekten oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile 9 asil 5 yedekten oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) seçimini Bahçeli’nin isteği doğrultusunda hazırlanan blok liste üzerinden yaptı. MHP’yi genel seçimlerle cumhurbaşkanlığı seçimlerine taşıyacak parti yönetimi yani 75 kişilik MYK’nın 37 sandalyesine yeni isimler seçildi.

Bahçeli’nin, parti üst yönetimini oluşturan Başkanlık Divanı üyeleri ve Genel Başkan Yardımcıları Emin Haluk Ayhan ile Mustafa Hidayet Vahapoğlu’nu uzaklaştırması dikkat çekti. Ayhan ve Vahapoğlu’nun, MYK listesinde olmadığı için Başkanlık Divanı’nda olmaması kesinleşti. MHP MYK’sında kadın üye sayısı da 10’dan 6’ya düştü. Bahçeli, Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy ve eski vekiller Zuhal Topçu ile Ruhsar Demirel’i MYK dışı bıraktı. Merve Menekşe’nin liste dışı kaldığı MYK’da kadın üyeler Deniz Depboylu (değişim öncesinde, şu anda Genel Başkan Yardımcısı), Pelin Yılık, Derya Bulut, Filiz Kılıç, Nevin Taslıçay ve Nur Tuğba Aktay oldu. Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve eski milletvekili Mehmet Parsak da MYK’ya alınmadı. MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı’na milletvekilleri, parti yöneticileri, delegeler ve gençlik kolları üyeleri grup olarak alındı. Kurultay seyircisiz şekilde gerçekleştirildi. Basın mensupları dahil tüm katılımcılardan Corona virüsü testleri yaptırmaları talep edildi. Bu amaçla genel merkezde de katılımcılara test yaptırma olanağı tanındı.

Aydın: “Terörizm insan hakları perdesiyle savunulamaz” MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, dış politikada Türkiye’nin yüzünü hem batıya hem doğuya dönük tutması gerektiğini savunduklarını belirtti. Avrupa’ya açıkça seslendiklerini, terör ile yan yana durmamaları gerektiğini dile getirdiklerini kaydeden Aydın, “Terörizm insan hakları perdesiyle savunulamaz. ABD Kongresi’ne yapılan saldırıyla bunu Washington da yaşadı. ABD’den terörle arasına mesafe koymasını bekliyoruz. PYD-YPG’yi desteklemekten vazgeçmesini istiyoruz. ABD, özgürlüğünü ve ülkesini korumak için her türlü tedbiri alıyor ama Türkiye aldığı zaman bu insan hakları ihlali oluyor” diye konuştu. Aydın, “Bahçeli ve MHP’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına uyulmaması yönünde açıklamalar yapmasıyla AKP iktidarına da kırmızı çizgiler çizdiği” görüşünü ise reddetti. Aydın, Avrupa’nın sınır ötesinde PKK’yla ve Türkiye’de HDP’yle görüşmeler yaparak, Türkiye’nin demokrasi ve insan hakları karnesi için “zayıf” notu verdiğini söyledi. Aydın, Suriye ve Irak’ta Türkiye’nin teröre müdahalesi olduğunda Avrupa’nın “kıyamet kopardığını” ancak Türkiye’nin yıllık 40 milyar Euro insani yardımları ve 4 milyona yakın Suriyeli’yi barındırmasıyla Avrupa’yı da koruduğunu anlattı. Aydın, Avrupa’nın Türkiye’ye olası yaptırımlarını terör örgütü PKK’yı desteklemek olarak yorumlayarak, Avrupa ülkelerini de Fethullah Gülen hareketi konusunda sessiz olmakla ve suçlamalarına alet olmakla eleştirdi.