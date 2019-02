Bahçeli: Yeniden sistem tartışmalarının sökün etmemesi için Cumhur İttifakı başarıya ulaşmalıdır

ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milleti büyük bir badireyi atlatarak, son iki asrın en vahim türbülans ve sarsıntısını bertaraf ederek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni inşa etmiştir. Yeniden sistem tartışmalarının sökün etmemesi için 31 Mart'ta Cumhur İttifakı başarıya ulaşmalıdır. Yeni bir rejim bunalımı, yeni bir toplumsal ve siyasal buhranın yeşermemesi için 31 Mart'tan Cumhur İttifakı zaferle çıkmalıdır" açıklamasında bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve İl Başkanları ortak toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin, Cumhuriyet tarihinin en kilit, en kritik, milli beka açısından en stratejik seçimlerinden biri olduğunu belirtti.

'TÜRK MİLLETİ SEÇİMİNİ KARDEŞLİKTEN YANA KULLANACAK'

31 Mart'ta, 'sağduyu birlikteliği'nin galip geleceğini vurgulayan Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"31 Mart'ta Türkiye sevdası ön alacak, cumhurun istiklal ve istikbal hedefleri mutlaka öne çıkacak, demokratik yarışta ipi göğüsleyecektir. 'Beka için milli karar, cumhur için istikrar' anlayış ve kavrayışı, gücünü geçmişimizden alıp geleceği aydınlatacak, parlak ufukları sayfa sayfa aralayacaktır. 31 Mart 2019'da Türk milleti seçimini kardeşlikten yana kullanacak; büyümenin, gelişmenin, birlik ve beraberliğin devamı hususunda takdir ve tercih hakkını yüreklice gösterecektir. Türkiye'nin aczini ve ataletini bekleyenler, yıkımını ve çözülmesini dileyenler, bununla yetinmeyip zillet ve rezalete kucak açanlar tarihin yanlış yerinde durduklarını elbette anlamak zorunda kalacaklardır. Türk milleti bekasına sandıkta ve demokratik şekilde bir kez daha sahip çıkacaktır. Bekayı hafife alıp sulandırmaya ve savsaklamaya gayret eden çürümüş siyaset akımları ve zillete bulanmış siyasi aktörler milli iradenin hükmüyle hezimete uğrayacaklardır."

'TERÖR BİR BEKA SORUNUDUR'

15 Temmuz darbe girişiminde, Türkiye'nin ne denli bir tehlikeyle karşı karşıya bırakıldığının çok net bir şekilde gösterildiğini belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Terör bir beka sorunudur, aksini iddia edenler terör sevicileri, terörist iş birlikçileri, vatana kasteden ihanet lobisidir. Güney sınırlarımız boyunca sahneye sürülen karanlık oyun, bekamızın mahvına hizmet eden zalim ve zulmet nitelikli bir emperyalist kurgu ve kumpastır. Akdeniz ve Ege'de aleyhimize olacak şekilde gittikçe derinleşen husumet ve hukuksuzluk sarmalından kaynaklanan ilave tehditler ise vicdan sahibi her vatan evladını rahatsız etmektedir. Ekonomik saldırılar, etnik ve mezhebi provokasyonlar, milli güvenliğimize yönelik her türlü tertip ve komplo milli bekamız için risk ve tehlikedir. '31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin bekayla ne ilgisi var?' diyenlerin niyetleri bozuk olduğu gibi, milli mensubiyetleri de sorunludur. İlhamını Türkiye muhaliflerinden almış, günübirlik heveslerin peşine takılmış, çıkar birlikteliklerin yörüngesine tutunmuş siyasi defoların bekayı özümseyip lazım gelen fedakârlıkları yapması doğal olarak imkânsızdır. Çünkü fıtratları, mizaçları ve siyasi mazileri buna müsaade etmeyecektir. Bunlar her fırsatta ülkemize engel çıkaran, yapılan her güzel işe kulp bulan, asılsız isnat ve iftiraları meslek edinmiş samimiyet ve dürüstlük fukaralarıdır."

'31 MART 2019 TARİHİ BİR EŞİKTİR'

31 Mart 2019 tarihinin bir eşik, dönüm ve milat olduğunu belirten Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uygun mahalli idareler yönetimlerinin teşkili ve tezahürünün gelecek için paha biçilemez değer ve önemde olduğunu vurguladı. Yönetim sisteminden kaynaklanan aksaklıkların ve çarpıklıkların yeni hükümet sistemiyle tamir ve telafi edildiğini belirten Bahçeli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bunun kalıcı olabilmesi, yerleşip kökleşebilmesi için mahalli idarelerin buna müzahir tesisi elzem ve ehemmiyet arz eden bir gayedir. Milli huzurun istikrarı buna bağlıdır. Milli bekanın gücüne güç katması bununla mümkün olacaktır. Türk milleti büyük bir badireyi atlatarak, son iki asrın en vahim türbülans ve sarsıntısını bertaraf ederek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni inşa etmiştir. Yeniden sistem tartışmalarının sökün etmemesi için 31 Mart'ta Cumhur İttifakı başarıya ulaşmalıdır. Yeni bir rejim bunalımı, yeni bir toplumsal ve siyasal buhranın yeşermemesi için 31 Mart'tan Cumhur İttifakı zaferle çıkmalıdır. Bugün ülkemizde, bir yanda Türk milletinin kutlu iradesinden doğmuş, ifade kudretiyle doğrulmuş Cumhur İttifakı varken, diğer yanda feyzini Türkiye düşmanlarından alıp ikbal hesabı yapan zillet ittifakı bulunmaktadır."

'ZİLLETİN BİR NUMARALI DESTEKÇİSİ PKK'DIR'

"Zilletin bir numaralı destekçisi PKK'dır" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açıklamasını şöyle tamamladı:

"CHP- HDP- İP- SP- ÖDP aynı çizgide, aynı emel ve hedefin izindedir. FETÖ ise bunlarla aynı hizadadır. Zillet ittifakı aynı zamanda bir milli güvenlik sorunu haline dönüşmüş, bir beka meselesi hüviyetine bürünmüştür. Cumhur İttifakı milli özlemleri taşımaktadır. Cumhur İttifakı gelecek nesilleri düşünmektedir. Cumhur İttifakı bekamızın muhafaza ve müdafaasına bütünüyle odaklanmıştır. Aklı Türkiye düşmanlarında olanlarla aklında sadece Türklük ve Türkiye olanlar arasındaki seçimi hüküm ve karar sahibi büyük Türk milleti 31 Mart 2019'da gerçekleştirecektir. Doğrunun yardımcısı Allah'tır. Aziz milletimizin basireti hayranlık vericidir. Türk milleti 31 Mart'ta; hikmet, hidayet ve hakikat diyenleri; beka, birlik ve beraberlikle yanıp kavrulan tertemiz yürekleri inanıyorum ki, ödüllendirecek, mahcup etmeyecektir. Akılları kiralanmış, iradeleri haciz edilmiş, siyasetleri hüsranla karılmış kim varsa 31 Mart 2019'da kesif bir demokratik yenilgiye uğrayacaktır. Yoğun bir kampanya sürecinin öncesinde partimiz tek ses, tek nefes ve tek yürektir, kaldı ki Cumhur İttifakı'nın başarısına tamamıyla inanmıştır. Bu kapsamda gereği neyse yapılacak, hiçbir fedakârlıktan kaçınılmayacaktır."