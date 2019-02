Bahçeli: Yeniden sistem tartışmalarının sökün etmemesi için Cumhur İttifakı başarıya ulaşmalıdır

'TERÖR BİR BEKA SORUNUDUR'

15 Temmuz darbe girişiminde, Türkiye'nin ne denli bir tehlikeyle karşı karşıya bırakıldığının çok net bir şekilde gösterildiğini belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Terör bir beka sorunudur, aksini iddia edenler terör sevicileri, terörist iş birlikçileri, vatana kasteden ihanet lobisidir. Güney sınırlarımız boyunca sahneye sürülen karanlık oyun, bekamızın mahvına hizmet eden zalim ve zulmet nitelikli bir emperyalist kurgu ve kumpastır. Akdeniz ve Ege'de aleyhimize olacak şekilde gittikçe derinleşen husumet ve hukuksuzluk sarmalından kaynaklanan ilave tehditler ise vicdan sahibi her vatan evladını rahatsız etmektedir. Ekonomik saldırılar, etnik ve mezhebi provokasyonlar, milli güvenliğimize yönelik her türlü tertip ve komplo milli bekamız için risk ve tehlikedir. '31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin bekayla ne ilgisi var?' diyenlerin niyetleri bozuk olduğu gibi, milli mensubiyetleri de sorunludur. İlhamını Türkiye muhaliflerinden almış, günübirlik heveslerin peşine takılmış, çıkar birlikteliklerin yörüngesine tutunmuş siyasi defoların bekayı özümseyip lazım gelen fedakârlıkları yapması doğal olarak imkânsızdır. Çünkü fıtratları, mizaçları ve siyasi mazileri buna müsaade etmeyecektir. Bunlar her fırsatta ülkemize engel çıkaran, yapılan her güzel işe kulp bulan, asılsız isnat ve iftiraları meslek edinmiş samimiyet ve dürüstlük fukaralarıdır."