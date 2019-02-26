Bahçeli: Yeniden sistem tartışmalarının sökün etmemesi için Cumhur İttifakı başarıya ulaşmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milleti büyük bir badireyi atlatarak, son iki asrın en vahim türbülans ve sarsıntısını bertaraf ederek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni inşa etmiştir. Yeniden sistem tartışmalarının sökün etmemesi için 31 Mart'ta Cumhur İttifakı başarıya ulaşmalıdır. Yeni bir rejim bunalımı, yeni bir toplumsal ve siyasal buhranın yeşermemesi için 31 Mart'tan Cumhur İttifakı zaferle çıkmalıdır" açıklamasında bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve İl Başkanları ortak toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin, Cumhuriyet tarihinin en kilit, en kritik, milli beka açısından en stratejik seçimlerinden biri olduğunu belirtti.

'TÜRK MİLLETİ SEÇİMİNİ KARDEŞLİKTEN YANA KULLANACAK'

31 Mart'ta, 'sağduyu birlikteliği'nin galip geleceğini vurgulayan Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"31 Mart'ta Türkiye sevdası ön alacak, cumhurun istiklal ve istikbal hedefleri mutlaka öne çıkacak, demokratik yarışta ipi göğüsleyecektir. 'Beka için milli karar, cumhur için istikrar' anlayış ve kavrayışı, gücünü geçmişimizden alıp geleceği aydınlatacak, parlak ufukları sayfa sayfa aralayacaktır. 31 Mart 2019'da Türk milleti seçimini kardeşlikten yana kullanacak; büyümenin, gelişmenin, birlik ve beraberliğin devamı hususunda takdir ve tercih hakkını yüreklice gösterecektir. Türkiye'nin aczini ve ataletini bekleyenler, yıkımını ve çözülmesini dileyenler, bununla yetinmeyip zillet ve rezalete kucak açanlar tarihin yanlış yerinde durduklarını elbette anlamak zorunda kalacaklardır. Türk milleti bekasına sandıkta ve demokratik şekilde bir kez daha sahip çıkacaktır. Bekayı hafife alıp sulandırmaya ve savsaklamaya gayret eden çürümüş siyaset akımları ve zillete bulanmış siyasi aktörler milli iradenin hükmüyle hezimete uğrayacaklardır."