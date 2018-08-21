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Bahçeli: Yerel seçimler zamanında yapılmalı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.08.2018 09:38 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şu an Türkiye çok önemli ekonomik ve siyasal sorunları yaşadığı bir ortamda bazı çevreler erken seçimi gündeme getiriyor.

Bahçeli: Yerel seçimler zamanında yapılmalı

Özkan ARSLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şu an Türkiye çok önemli ekonomik ve siyasal sorunları yaşadığı bir ortamda bazı çevreler erken seçimi gündeme getiriyor. Her partinin 20 bini aşkın belediye başkanı, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi seçtirdiği bir seçimi daha kısaltmak Türkiye’yi yerel seçimler münasebetiyle bir başka kaosa sürüklemek olur. Onun için yerel seçimler zamanında yapılmalı" dedi.
Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin merhum eski genel başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'de bulunan mezarını ziyaret etti. Burada kendisini karşılayan partililerle tek tek bayramlaşan Bahçeli ve beraberindekiler, daha sonra Türkeş'in kabri başına geldi. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Bahçeli, Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı. Bakır ibrikle kabri suladı.
Ziyaretin ardından basın mensuplarıyla da bayramlaşan Devlet Bahçeli, "Bugün tüm İslam camiası Kurban Bayramı’nı idrak etmektedir. Milletimiz olarak da böyle bir bayramı coşkuyla kutlama arzusu taşırdık. Ama İslam camiası olsun, Türkiye olsun, önemli sıkıntılar, hüzünlü günler yaşadığı için bu bayramın milletimiz için bayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. İnşallah, önünüzdeki günler çok daha güzel olacaktır. Kaynaşma, birleşme, bütünleşme, huzur, istikrar, Türkiye’nin geleceği olacaktır. Bu bayram da buna vesile olacaktır" dedi.
TRUMP'IN AÇIKLAMASI
Türkiye’ye yaptırımlar konusunda taviz verilmeyeceği ve bunun Avrupa'yı etkilemeyeceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın "Türk milletini seviyorum, Erdoğan ile de iyi anlaşıyorduk ama Brunson konusunda anlaştığımızı düşünmüyoruz" yönündeki sözleri sorulan Bahçeli, "Brunson’ı bizden daha fazla sevenle bizim işimiz yok" cevabını verdi.
'YEREL SEÇİMLER ZAMANINDA YAPILMALI'
Yerel seçimlere yönelik çalışmaları ve bu seçimlerde Ak Parti ile ittifak kurulup kurulmayacağı sorulan Bahçeli, şöyle konuştu:
"Şu an Türkiye, çok önemli ekonomik ve siyasal sorunları yaşadığı bir ortamda bazı çevreler erken seçimi gündeme getiriyor. Bu doğru değildir. En geç 31 Mart 2019’da yerel seçimlerin yapılması lazım. Bunu seçim tarihi ile ilişkilendirdiğimizde 1 Ocak 2019’da yerel seçim sürecine Türkiye resmen YSK’nın belirlediği takvim çerçevesinde girmiş olacaktır. Hal böyle olunca zaman çok dardır. Hele hele her partinin 20 bini aşkın belediye başkanı, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi seçtirdiği bir seçimi daha kısaltmak, Türkiye’yi yerel seçimler münasebeti ile bir başka kaosa sürüklemek olur. Onun için yerel seçimler zamanında yapılmalı. Mahalli idareler seçimlerinde, siyasi partiler arasında ittifak söz konusu olmaz. Çünkü her ilçe ve beldede ortaya çıkmış adaylar ya akrabalarıyla, ya komşusuyla ya köylüsüyle bir dayanışma içerisinde bulunarak seçimi sürdürmektedir. Bunlar içinde değişik partilerden insanlar da bulunmakta. Yani doğal bir ittifak adayın veya belediye meclis üyesi insanların varlığıyla sağlanmakta. Bazıları vardır hiç oy alamamakta, bazıları vardır hiç beklemedikleri yerden oy almakta. Onun için siyasi partiler arası bir ittifak şeklinde yorumlayarak, birilerinin millet ittifakıyla tekrar bir yarışa sokma hevesi kursaklarında kalır. Böyle bir şey olmaz. İsterse denesinler millet ittifakını, HDP’yi de dahil etmek suretiyle. Değişik adaylar çıktığı zaman ne CHP, ne de diğerleri, o adaylar etrafında bir bütünlük sağlamakta güçlük çeker"

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