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Bahçeli: Yerin dibine batsın sizin güzeliniz

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.05.2019 21:09 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul İl Teşkilatının iftar programına katıldı. Bahçeli, "Neymiş, çok güzel şeyler olacakmış. Yerin dibine batsın sizin güzeliniz." ifadelerini kullandı.

Bahçeli: Yerin dibine batsın sizin güzeliniz

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türk milletinin gururu, gıpta edilecek kıymeti olan İstanbul boyunduruk altına nasıl girecektir? İstanbul'un kaderi, terör örgütlerinin, yani haçlı yedeklerinin tasallutuna nasıl havale edilecektir?

Kandil çetesi, Pensilvanya şebekesi nasıl olup da İstanbul'da söz geçirecekler, büyükşehir belediye başkanlığı seçimini hangi yetkiye dayanarak etkileyebileceklerdir? Bin yıllık kardeşliğimizin celladı, milli varlığımızın düşmanı bu hıyanet ortaklarına inanan, umut bağlayan vicdan sahibi tek bir insanımız olabilecek midir? İstanbul, böylesi bir zillete onay verebilir mi?

"NEYMİŞ, ÇOK GÜZEL ŞEYLER OLACAKMIŞ"

Terör örgütleri 'demokratik güç birliği'nden bahsediyor. PKK'lı caniler, devamlı açıklamalar yapıp Ekrem İmamoğlu'nu övüyorlar, ağız birliği etmişler CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayına destek mesajları paylaşıyorlar. Neymiş, çok güzel şeyler olacakmış. Yerin dibine batsın sizin güzeliniz.Çirkinlik ne zamandır güzel olup değerlendiriliyor?"

(AA)


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