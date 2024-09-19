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Bahçeli'yi kızdıran Narin sorusu! Muhabire sert çıkıştı: Böyle sapık ve yanlış sorularla aldatmaya heves etmeyin

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
19.09.2024 16:07
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Narin soruşturması siyasilerinde gündemi oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Yönetim Kurulu toplantısının ardından bir muhabirin Narin'le ilgili sorusuna sert cevap vererek, "Böyle sapık ve yanlış sorularla aldatmaya heves etmeyin. Türk milletinin bundan gocunacak tarafları kalmadığı gibi utanacak tarafları başlamıştır." ifadelerini kullandı.

8 yaşındaki Narin Güran 21 Ağustos'ta Diyarbakır'da kayboldu. 19 gün sonra cansız bedeni bulundu. Gizemli olay tüm Türkiye'nin 1 numaralı gündemi olurken siyasilerden de açıklamalar geldi.

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"HUNHARCA KATLETTİLER"

Bugün partisinin genel merkezindeki Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulunun ardından basın toplantısı düzenleyen MHP lideri Devlet Bahçeli de konuya ilişkin konuştu. Bahçeli, "Narin'i hunharca katlettiler. Sabilere kıyanlar en ağır bedelleri ödemeli. Değerler sistemimizi lekeleyenler art niyetlidir. Kamuoyu zamanında bilgilendirilmelidir. Aile kurumu ile ilgili endişelerimizin varlığı bilinen bir husustur. Tehlike boyutlar kazanan şiddet ateşi söndürülmeli." dedi.

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"İDAM ÇAĞRINIZ OLMUŞTU"

Konuşmanın ardından soruları kabul eden Bahçeli, Lider Haber'den Pelin Zengin'in "Narin ve Sıla'ya yapılan caniliğe sert tepkiler gösterdiniz. Geçmişte bu tür suçlara idam getirilmesi çağrınız olmuştu. Yeni dönemde yapılacak Anayasa çalışmalarında bu konuyu gündeme getirmek gibi bir düşünceniz var mı?" şeklindeki sorusuna ise tepki gösterdi.

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"HEVES ETMEYİN"

Bahçeli, "Anayasa ile ilgili konuları dikkatlice takip etmediğiniz anlaşılıyor. Eğer bizim önerilerimiz arasında olup diğer partilerin de benimsediği taktirde niye olmasın? Böyle sapık ve yanlış sorularla aldatmaya heves etmeyin. Türk milletinin bundan gocunacak tarafları kalmadığı gibi utanacak tarafları başlamıştır." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Muhabir Devlet Bahçeli Narin Güran
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