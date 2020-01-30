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Bahçeli: "(Yunan milletvekilinin AP'deki bayrak provokasyonu) Herkes kendine yakışanı yapar. Yunan bayrak yırtar, Türk milleti bayrağını yükseltir."
Bahçeli: "(Yunan milletvekilinin AP'deki bayrak provokasyonu) Herkes kendine yakışanı yapar. Yunan bayrak yırtar, Türk milleti bayrağını yükseltir."
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30.01.2020 17:39 |
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Bahçeli: "(Yunan milletvekilinin AP'deki bayrak provokasyonu) Herkes kendine yakışanı yapar. Yunan bayrak yırtar, Türk milleti bayrağını yükseltir."
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