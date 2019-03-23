IHAAW145643-SIY\/23-03-2019 \n- Bah\u00e7eli:"Ankara\u2019y\u0131 ele ge\u00e7iremeyeceksiniz. Ankara\u2019n\u0131n h\u0131z\u0131n\u0131 kesemeyeceksiniz." \n23.03.2019 14:56:43 TSI\nNNNNAralar\u0131nda 53 ya\u015f fark var! 'Her g\u00fcn ili\u015fkiye giriyoruz' diyen gen\u00e7 kad\u0131ndan olay itiraflarBakan Turhan, Tonya\u2019da AK Parti Se\u00e7im \u0130rtibat B\u00fcrosu\u2019nun a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131na kat\u0131ld\u0131Necati \u015eahin: "Cumhur \u0130ttifak\u0131 Nil\u00fcfer\u2019de tarih yazacak"