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Bahçeli:"Ankara’yı ele geçiremeyeceksiniz. Ankara’nın hızını kesemeyeceksiniz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2019 15:03 | Son Güncelleme

IHAAW145643-SIY/23-03-2019 - Bahçeli:"Ankara’yı ele geçiremeyeceksiniz. 23.03.2019 14:56:43 TSI NNNN

IHAAW145643-SIY/23-03-2019

- Bahçeli:"Ankara’yı ele geçiremeyeceksiniz. Ankara’nın hızını kesemeyeceksiniz."

23.03.2019 14:56:43 TSI
NNNN

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