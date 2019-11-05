Bahçeli:"Bu gidişle 15 Temmuz’un üzeri adeta küllenecek, sıradan bir gün olarak kalmasına hizmet edilecektir. Buna da hiç kimsenin hakkı olmadığı meydandadır."

Bah\u00e7eli:"Bu gidi\u015fle 15 Temmuz\u2019un \u00fczeri adeta k\u00fcllenecek, s\u0131radan bir g\u00fcn olarak kalmas\u0131na hizmet edilecektir. Buna da hi\u00e7 kimsenin hakk\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 meydandad\u0131r."PARTNER 'Hi\u00e7 de g\u00f6r\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc gibi de\u011filmi\u015f' \u0130\u015fte d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc turistik yerlerin ger\u00e7ek y\u00fcz\u00fcCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan: "Bizi \u2019ter\u00f6ristleri buradan \u00e7\u0131kartt\u0131k, buralar ter\u00f6ristlerden ar\u0131nd\u0131r\u0131ld\u0131\u2019 laflar\u0131yla aldatamazlar"K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'ndan grup toplant\u0131s\u0131nda a\u00e7\u0131klamalar