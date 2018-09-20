Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in de şehit edildiği Kerbela olayına ilişkin, "Kerbela esarete karşı özgürlüğün sancağı, hıyanete karşı sadakatin kaynağı, barbarlığa karşı barış ve kardeşliğin vahasıdır. Kerbela'da kanlı emeller, çıkar hesapları, nefsi azgınlıklar Hüseyni asalet ve anlayış karşısında rezil rüsva olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, Twitter'dan muharrem ayının 10'uncu günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Bazı olayların üzerinden asırlar geçse de yaşanan acıların unutulmayacağını ve unutturulamayacağını belirten Bahçeli, bu acıların mazlumların çığlığı ve masumların çağrısı olduğunu vurguladı.

Hicri 10 Muharrem 61'de Kerbela'da yaşananları da böyle bir acının tezahürü olarak değerlendiren Bahçeli, "Biliyor ve inanıyoruz ki zalimlere biat ve boyun eğme zulme onay ve ortaklıktır. Böylesi bir alçalmayı da ne iman esasları kabul edecek ne de insani erdemler benimseyecektir. Zillet ne yaparsa yapsın iman ziynetine üstünlük kuramayacak, haklı duruşu gölgeleyemeyecektir." ifadelerini kullandı.