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Bahçeli'den 19 Mayıs kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 18:47 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Bahçeli'den 19 Mayıs kutlaması

ANKARA (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
MHP'nin resmi Twitter hesabı üzerinden Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin kutlama mesajı paylaşıldı. Bahçeli, mesajında "Türk gençliğini sevgiyle selamlıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını kutluyor, hepsini kucaklıyorum" ifadelerine yer verildi. Mesajda ayrıca, Bahçeli'nin Ankara'da bulunan 'Devlet Bey' konağı önünde şalvar, yelek ve kasketten oluşan yöresel kıyafet ile çekindiği fotoğrafa yer verildi.

FOTOĞRAFLI

Bahçeli'den 19 Mayıs kutlamasıBahçeli'den 19 Mayıs kutlaması

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