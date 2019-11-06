Bahçeli'den "ABD ziyareti" açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki kararı tamamıyla kendi takdiridir. Biz, Cumhurbaşkanımızın alacağı karar ne olursa olsun yanındayız, desteğimiz tamdır." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Merkezi'nde bir grup gazeteciyle sohbet eden Bahçeli, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye gidip gitmeyeceği konusu gündemde. Bazı köşe yazarları da mesela Deniz Zeyrek ve Güneri Civaoğlu, sizin bu ziyarete itiraz ettiğinizi, olumsuz baktığınızı yazdılar. Konuyla ilgili görüşünüz nedir?" sorusu üzerine Bahçeli, Erdoğan'ın ABD'ye gidip gitmeyeceği konusundaki tartışmaları ve fikri münakaşaları yakından izlediğini belirtti.

Erdoğan'ın ABD'ye gidip gitmemesi konusunda imada dahi bulunmadığının altını çizen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Öncelikle ve önemle ifade etmeliyim ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki kararı tamamıyla kendi takdiridir. Bütün gelişmeleri, milli ihtiyaçları, dış politikayla ilgili hedefleri siyasi akıl ve amaç süzgecinden geçirip bir sonuca ulaşacak olan da Sayın Erdoğan'dır. Devleti yöneten bellidir. Hükümet bellidir. Karar alma mekanizmaları da bilinmektedir. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın alacağı karar ne olursa olsun yanındayız, desteğimiz tamdır. Hassasiyet düzeyi bir hayli fazla olan bu meseleyle ilgili ülkemizin elini zayıflatmaktan azami derecede ve kesinlikle kaçınırız. Sayın Cumhurbaşkanımız, bugüne kadar yaptığı gibi gelişmeleri tüm yönleriyle değerlendirecek, telefon diplomasisiyle bir kanaate ulaşacak, hitamında ABD’ye gidip gitmemeye karar verecektir."