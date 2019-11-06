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Bahçeli'den ABD ziyareti açıklaması: Cumhurbaşkanımızın yanında duracağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.11.2019 16:29 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine olumsuz baktığı yönündeki iddialara ilişkin, "Şahsımla ilgili söz ve yorumlar asılsızdır.

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine olumsuz baktığı yönündeki iddialara ilişkin, "Şahsımla ilgili söz ve yorumlar asılsızdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın alacağı karar ne olursa olsun saygımız vardır, yanında duracağımız açıktır" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye gidip gitmeyeceği, Trump ile görüşüp görüşmeyeceğinin siyasetin gündeminde olduğunun anımsatılması üzerine açıklamada bulundu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD’ye gidip gitmeyeceği konusundaki tartışmaları ve fikri münakaşaları yakından izlediğini belirterek "Ancak bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD’ye gidip gitmemesi hususunda bırakınız bir açıklama yapmayı, imada dahi bulunmadım. Öncelikle ve önemle ifade etmeliyim ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki kararı tamamıyla kendi takdiridir. Bütün gelişmeleri, milli ihtiyaçları, dış politikayla ilgili hedefleri siyasi akıl ve amaç süzgecinden geçirip bir sonuca ulaşacak olan da Sayın Erdoğan’dır. Devleti yöneten bellidir. Hükümet bellidir. Karar alma mekanizmaları de bilinmektedir. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın alacağı karar ne olursa olsun yanındayız, desteğimiz tamdır. Hassasiyet düzeyi bir hayli fazla olan bu meseleyle ilgili ülkemizin elini zayıflatmaktan azami derecede ve kesinlikle kaçınırız. Sayın Cumhurbaşkanımız, bugüne kadar yaptığı gibi, gelişmeleri tüm yönleriyle değerlendirecek, telefon diplomasisiyle bir kanaate ulaşacak, hitamında ABD’ye gidip gitmemeye karar verecektir" dedi.
Bahçeli, devlet yönetmenin bir ahlakı, bir adabı olduğunu vurgulayarak "Sayın Cumhurbaşkanı bu ahlak ve adaba ziyadesiyle bağlıdır. Polemikle, duygulara teslim olarak, öfke ve önyargıların çekim alanına kapılarak, bir adım sonrasını hesap etmeden, devamlı dikiz aynasına bakarak devlet yönetilmez, dış politika icra edilemez. Herkes görüş ve yaklaşımında hürdür" diye konuştu.
'TÜRKİYE TEK SES OLMALIDIR'
Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine itiraz ettiği ve ve olumsuz baktığı yönündeki iddiaların bazı köşe yazarları tarafından gündeme getirildiğinin söylenmesi üzerine şöyle konuştu:
"Bizim tarafı olmadığımız, ağzımızdan çıkmayan bir görüşü varmış gibi servis etmek objektif, sorumlu ve ahlaklı basın anlayışıyla bağdaşmaz. Boşa sallayıp dolu tutmanın mı arayışındalar?Yoksa kamuoyu mu oluşturmanın yarışındalar? Bu kapsamda şahsımla ilgili söz ve yorumlar asılsızdır. Anlaşılan Trump'ın gizli taşeronları ve gizil kalemşorları devrededir. Sayın Cumhurbaşkanı’nın Türkiye'nin milli tez ve politikalarını yeri ve zamanı geldiğinde muhataplarına anlatmasının neresi mahsurludur? Gazetecilik spekülasyonla, yalan ve yanlış değerlendirmelerle yapılamaz. CHP Genel Başkanının 'mektup taşıyıcılık' diye hırpalayıp, tahrip etmeye heves ve cüret ettiği sürecin ülkemizin lehine gelişmesi konusunda hükümetin sağduyulu ve milli duruşa müzahir hareket edeceğinden şüphem yoktur. Türkiye’nin terörle mücadelesinin güvenlik boyutu olduğu kadar siyasi ve diplomatik boyutları da vardır. Devletlerin dost ve düşmanı değil çıkarları olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın alacağı karar ne olursa olsun saygımız vardır, yanında duracağımız açıktır. Türkiye dış dünyaya karşı tek ses, tek yürek, tek nefes olmalıdır. Bizim duruşumuz budur. Kararımız budur. Amacımız da bu olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümeti yalnız değildir."

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