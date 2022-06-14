Bahçeli’den ABD’ye ‘‘Dost mu Düşman mı’’ Çıkışı

Cumhur İttifakı’nda AK Parti’nin ortağı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin TBMM grup toplantısında HDP’nin kapatılmasından terörle mücadeleye, Türkiye-ABD ilişkisinden ekonomideki gelişmelere kadar bir dizi mesaj verdi.

Bahçeli, Türkiye’nin Suriye’ye yeni bir harekatının söz konusu olduğu bir dönemde ABD askerlerinin ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Kamışlı’da YPG güçleriyle devriyeye çıkmasına tepki gösterdi.

MHP lideri, ‘‘Türkiye’nin haklı, hukuki ve meşru sınır ötesi operasyonu an meselesiyken, sınırlarımıza 3 kilometrelik mesafede bulunan Kamışlı’da ABD askerleriyle PKK/YPG’li teröristlerin birlikte devriye turları atması, beraberce poz vermeleri neyin mesajı, kimin tertibidir? ABD’li askerlerin teröristlerle ne işi vardır? Teröristlerle gezenlerin, teröristlerle bir ve beraber olanların hangi müttefiklik hukukundan bahsetmeye yüzleri olacaktır? ABD pozisyonunu netleştirmek mecburiyetindedir. Bu ülke dost mudur? Yoksa düşman mıdır? Dostsa bilelim, misliyle mukabele edelim. Yok potansiyel bir düşmansa onu da öğrenelim, düşmana nasıl muamele edileceğini de açıkça gösterelim. Tarihin hiçbir döneminde, Türk milletine reva görülen kötülükler cezasız ve karşılıksız bırakılmamıştır’’ dedi.

‘‘YERİ GELİRSE ATİNA’NIN BAŞLARINA YIKILDIĞINI GÖRECEKLERDİR’’

Avrupa Parlamentosu’nun ‘‘Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ne tam destek verdiği’’ 2021 Yılı Türkiye Raporu’nun sübjektif yargılar ve asılsız suçlamalar içerdiğini belirten MHP Genel Başkanı, Yunanistan’ın Ege’deki tutumunu da sert bir dille eleştirdi.

Bahçeli, ‘‘Avrupa Parlamentosu gerçeklerden tamamıyla kopuk olmakla birlikte Helenizm’in şakşakçısı, Megali İdea’nın savunucusudur. Türkiye’ye düşmanca bakanları uyarıyorum, ‘sakın hesap hatası yapmayın, ölürsem şehit, kalırsam gaziyim’ diyen kahramanlar vatan nöbetindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihe not düşen muazzam çıkışı Türkiye’nin haklı duruşunu ikazen ve inançla açıklayan bir konuşma olarak milli hafızaya kazınmıştır. Ege’nin karşı kıyısında haksızlığı ve hukuksuzluğu yol haritası yaparak açıkça krize oynayan Yunanistan hükümetine diyorum ki; ‘Meydan boş değildir, aklını başına almayanın aklını almak bizim için çocuk oyuncağıdır. Türkiye tarihi kazanımlarından, egemen devlet onurundan asla ödün vermeyecektir’. Hiç kimse sabrımızı sınamasın, gücümüzü denemeye kalkışmasın. Aksi halde İstanbul’daki köprüleri bombalamayı hayal edenler, yeri gelirse Atina’nın başlarına yıkıldığını ağır bedeller ödeyerek göreceklerdir’’ diye konuştu.

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin daha aktif bir tutum sergilemesini talep eden MHP lideri, Türkiye’nin Deniz Yetki Alanları Kanunu’nu bir an evvel hazırlayıp kabul ederek muhataplarına ilan etmesi, Münhasır Ekonomik Bölge, Özel Balıkçılık Bölgesi, Bitişik Bölge kavramlarını çıkarılacak kanunla tanımlaması, Adalar Denizi’nde Türkiye’ye ait olan ve bir anlaşmayla herhangi bir ülkeye devredilmemiş coğrafi formasyonları ülkenin bir parçası olarak denizcilik haritalarında göstermesi gerektiğini söyledi.

‘‘KARŞIMIZDA TERÖRİSTLER YOKTUR, TERÖRİZMİN İMALATÇI ÜLKELERİ VARDIR’’

Bugün Türkiye’nin karşısındaki en büyük tehdidin ‘‘kanlı terör ve bundan beslenen etnik bölücülük’’ olduğunu söyleyen Devlet Bahçeli, PKK’ya değil de PKK’lılara üç ayaklı çözüm önerdi.

MHP lideri, ‘‘İlk olarak, terör saldırılarına ön şartsız ve derhal son vermelidirler. İkinci olarak, silahlarıyla dağdan inip veya sınır ötesinde silahlarıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim olmalıdırlar. Üçüncü olarak da, Türk adaletinin haklarında vereceği hükümlere boyun eğerek kaçınılmaz cezalarını çekmelidirler. Bunların dışındaki her yöntem, devletin teröre teslim olması ve teröristlerin önünde diz çökmesi anlamına gelecektir ki, şu anda devletin iradesini kahramanca müdafaa eden hiç kimse de böylesi bir müzakere ve mütareke hevesinin emaresi bile yoktur. Karşımızda yalnızca eli ve vicdanı kana bulanmış, emeli ve hedefi karanlığa bulaşmış teröristler yoktur, kanlı tablonun ardında terörizmin imalatçı ülkeleri; teröristlere ikmal, ikbal ve ilham kaynağı olan üniformasız barbarlar vardır’’ ifadelerini kullandı.

‘‘HDP’NİN KAPATILMASI ANAYASA MAHKEMESİ’NİN İHMALİ MÜMKÜN OLMAYAN BİR GÖREVİDİR’’

Önceki gün Kadıköy’de yapılan ve 70 kişinin gözaltına alındığı HDP eyleminde polisin kaskına vuran HDP milletvekili Saliha Aydeniz ile Boğaz Köprüsü’ne üzerine ‘‘Her yer Taksim her yer direniş’’ yazılı pankartı asan TİP milletvekilleri Erkan Baş, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık’ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasını isteyen MHP lideri, bir kez daha Anayasa Mahkemesi’nin HDP’yi kapatması gerektiğini dile getirdi.

Bahçeli, ‘‘PKK kontenjanından Meclis’e giren bir kadın milletvekili görevini vatanseverlik şuuruyla icra eden polisimize adice yumruk sallamıştır. İç barış ortamını yıkmak için nifak saçan, önüne gelene hakaretlere yağdıran hiç kimse bu milletin mensubu olamaz. İstanbul Kadıköy’de polise el kaldıran, diğer yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde izinsiz şekilde pankart asmaya teşebbüs ederken polislerimize saldıran milletvekili müsveddelerinin TBMM’de yeri olamaz, bu kutlu çatı altında kanun kaçaklarına, vatan hainlerine göz yumulamaz. Bunların dokunulmazlığı süratle kaldırılmalı, mahkemenin önüne çıkmaları sağlanmalıdır. HDP’nin kapatılması Anayasa Mahkemesi’nin adalete, tarihe, millete, şehitlere ihmali mümkün olmayan bir görevidir’’ dedi.

‘‘HİÇ KİMSE MERAK ETMESİN, ENFLASYON ÇIKTIĞI GİBİ İNECEKTİR’’

Bahçeli konuşmasında artan enflasyon ve hayat pahalılığı ile ilgili mesaj verirken hükümete bir eleştiri getirmedi.

MHP Genel Başkanı, ‘‘Kuşkusuz, günlük hayatın zorluklarının farkındayız. Geçim sıkıntılarını da biliyoruz. Ancak unutulmasın ki yoksulluk bir gün giderilir. Yağmacıdan bir gün hesap sorulur. Ancak vatan elden giderse ve millet bölünürse, bunun dönüşü yoktur, son pişmanlık ise fayda etmeyecektir. Ayrıntıdaki farklılıklarımız bizi gerginlik ve kutuplaşma noktalarına taşımamalıdır. Hiç kimse merak etmesin, enflasyon çıktığı gibi inecektir, ama asıl fitne fücur enflasyonunun, tezvirat ve tefrika stokundaki artışın önüne geçmek, buna engel olmak da boynumuzun borcudur’’ dedi.

