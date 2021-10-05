Bahçeli’den ABD’ye ‘‘Teröristlerle İttifak’’ Suçlaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'yi YPG ile ilişkileri, Rusya Federasyonu’nu da Suriye’nin kuzeyindeki İdlib’deki tutumu nedeniyle eleştirdi.

Partisinin TBMM’deki Grup Toplantısı’nda konuşan MHP lideri, ABD’nin Türkiye’nin Rusya ile savunma sanayiindeki işbirliğine müdahale edemeyeceğini de söyledi.

Bahçeli, ‘‘S-400 füze ve hava savunma sistemiyle ilgili tavizsiz tutumumuz egemenlik onurumuzun doğal bir sonucu olarak cümle aleme ilan edilmiştir. Malumunuz olduğu gibi, ABD yönetimi ise Rusya’dan silah ve askeri malzeme alan ülkelere muhtelif yaptırımları devreye sokmaktadır. Bunlardan birisi olan ‘Amerika’nın hasımlarına yaptırımlar yoluyla karşı koyma yasası’ Türkiye’yi de içeriğine almıştır. ABD, silah almayın diye ülkemize yaptırım gözdağı verirken, aynı anda Suriye’nin kuzey doğusunda ne işler çevirdiğini itiraf edecek dürüstlüğe sahip midir? PKK’ya, YPG’ye suikast ve saldırı silahlarını bedelsiz vermeyi kendisine hak görüyor da, milli güvenliğimizi korumak amacıyla temin ettiğimiz silahlar mı gözüne batıyor? Teröristlerle ittifak içinde olan bu ülkenin şaşkın ve şuursuz yöneticileri Türkiye’yi ne sanıyorlar?’’ dedi.

2 Ekim’de iki işçinin ölümüyle sonuçlanan Bingöl saldırısını düzenlediği iddia edilen PKK’yı ‘‘ABD’nin kelepir beslemeleri, emperyalizmin kiralık tetikçileri’’ olarak tanımlayan MHP Genel Başkanı, Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Kenneth McKenzie’nin Mayıs ayında Suriye Demokratik Güçleri Komutanı Mazlum Abdi’ye yaptığı ziyareti hatırlatarak ‘‘Biz HDP demek PKK demektir diyorduk, meğerse bu denkleme ABD de bağımsız değişken olarak eklenmiştir’’ ifadesini kullandı.

Bahçeli’den ABD’ye Ülkü Ocakları tepkisi: ‘‘İlle de terörist arıyorlarsa, baktıkları yerde görecekleri yalnızca kendileri olacaktır’’

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Dina Titus’un ‘‘Ülkü Ocakları’nın terör örgütü olup olmadığının’’ araştırılması yönündeki teklifinin 25 Eylül’de kabul edilmesi de bir kez daha Devlet Bahçeli’nin gündemindeydi.

MHP lideri, ‘‘Ey ABD’nin Temsilciler Meclisi, ne anlatsak boş, ne söylesek yararsız. Ne biliyorsanız onu yapın, elinizden geleni ardınıza koymayın. Ülkü Ocakları’ndan şehit çıkar, gazi çıkar, kahraman çıkar, vatan ve millet sevdalısı çıkar, devlet ve siyaset adamı çıkar, sanatçı ve bilim insanı çıkar, velhasıl adam gibi adam, yiğitler yiğidi insan çıkar. Bir tek çıkmayacak teröristtir, haindir, devlet ve millet düşmanıdır. Eğer ille de terörist arıyorlarsa, terör örgütü görmeye merak sarmışlarsa, onlara Pensilvanya’ya bakın diyeceğim, FETÖ’yü kurcalayın diyeceğim, PKK’ya, YPG’ye, DEAŞ’a odaklanın diyeceğim, velakin nafile, çünkü baktıkları yerde görecekleri yalnızca kendileri olacaktır’’ dedi.

‘‘PYD’ye Moskova’da ofis açma imkanı sunan Rusya’nın İdlib’de terörle mücadele söylemi bize göre inandırıcı ve ikna edici değildir’’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Soçi’de yaptıkları toplantıda ‘‘netameli’’ konuların yumuşama belirtileri gösterdiğini belirten Bahçeli, Rusya ile savaş uçakları, denizaltı, uçak motorları konusundaki işbirliğinin iki ülkenin çıkarlarına uygun olduğunu söyledikten sonra İdlib ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

MHP lideri, ‘‘Türkiye, ikinci Afganistan olarak tarif ve teşhir edilen İdlib’de, radikal unsurların ayrıştırma sürecini iki yıl önce başlatmıştır. Rusya Dışişleri Bakanı’nın ve Kremlin sözcüsünün farklı tarihlerde Türkiye’nin taahhütlerine uymadığını iddia etmesi gerçek dışıdır, üstelik saptırmadır. Sayın Cumhurbaşkanımızla Putin arasındaki görüşme öncesinde, iç ve dış nifak kazanı kaynatılmış, Türkiye’nin İdlib’de ödünler vererek muhtemel bir anlaşmaya hazır olduğu ifade edilmiştir. Rusya ve Esad rejimi, İdlib’deki radikal terör unsurlarını bahane ederek askeri müdahaleleri son altı aydan beri arttırmıştır. Rus hava saldırıları da Türkiye’nin M-4 karayolunun güneyindeki askeri varlığını ve üslerini direkt tehdit boyutuna ulaşmıştır. Bu arada Eylül ayında İdlib’de şehit düşen ve rahmetle yad ettiğimiz üç vatan evladımız ise yüreklerimizi kavurmuştur. PKK’ya, PYD’ye Moskova’da ofis açma imkanı sunan Rusya’nın İdlib’de terörle mücadele söylemi bize göre inandırıcı ve ikna edici değildir’’ dedi.

Devlet Bahçeli, bu saldırıların devam etmesi halinde İdlib’den Türkiye’ye gerçekleşmesi muhtemel göçe rıza gösterilemeyeceğinin altını çizdi.

‘‘Herkes hesabını 2023 Haziran’ına göre yapsın; erken seçim, baskın seçim yok’’

MHP liderinin gündeminde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi’nin dillendirdiği ‘‘erken seçim’’ de vardı.

Bahçeli, ‘‘TBMM Karma Komisyon’da bekleyen 1359 yasama dokunulmazlığı tezkerelerinden, teröre yardım ve yataklık yapan milletvekillerinin öncelikle tasnif ve tefriki yapılarak karara bağlanmasını, ardından da Genel Kurul’a getirilmesini istiyoruz. Terörle mücadelenin hukuki alt yapısını sağlam esaslara bağlamak adına, devam eden FETÖ ve PKK davalarının sonuçlanmasını temenni ediyor, yargının hızlı çalışmasını bekliyoruz. Kılıçdaroğlu, partisine baskın seçime hazır olun mesajı veriyor. Zihni ve siyaseti baskın yemiş bu zata tekraren hatırlatıyor, sözlerimin kulağına küpe olmasını ümit ediyorum. Erken seçim, seçimlerin öne çekilmesi, baskın seçim yoktur. Herkes hesabını 2023 yılının Haziran ayına göre yapmalıdır’’ dedi.

