Bahçeli’den Ahmet Şık’a “Devlet Katil Olsa Yerin Mezarlık Olurdu"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında yeni bir soruşturma başlattığı, dokunulmazlığının kaldırılması için Türkiye Büyük Meclisi Başkanlığı’na gönderilmiş birçok fezlekesi bulunan, Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şık’a, sert sözlerle yüklendi.

Partisinin meclis grubunda konuşan Bahçeli, Şık’ın dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini söylerken “Bu devlet katil olsaydı, bulunduğu yer TBMM değil mezarlık olurdu” ifadelerini kullandı.

MHP lideri “TİP’li bir milletvekilinin, ‘Bu devlet katil, bu devleti yıkmamız gerekiyor, evet Türkiye Cumhuriyeti devleti katil bir devlettir’ iftiraları karşısında ne yapacağız? Bu hainin dokunulmazlığını kaldırıp doğruca adalete teslim etmeyecek miyiz? Düşünebiliyor musunuz, böyle bir alçak TBMM’de bizimle aynı havayı teneffüs ediyor. Devlete katil diyen bu soysuz, devletin her imkanından istifade ediyor, hazinesinden maaşını alıyor. HDP’lilerin fütursuzluğundan cesaret alan bu suçlu bilmelidir ki; Türkiye Cumhuriyeti katil olsaydı, bugün bulunduğu yer TBMM değil, mezarlık olurdu. Bunlara müsamaha gösteremeyiz. Bu aşağılık tiplere tahammül edemeyiz. İktidarı zayıflatacak her türlü politikayı, bu iktidarın azı dişlerini çekecek her şeyi meşru gören bu bölücünün layık olduğu yer, gazi Meclis’in çatısı değil, demir parmaklıkların arkasıdır” dedi.