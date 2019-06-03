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Bahçeli’den “Aziz İstanbul” eşliğinde Ankara turu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 21:30 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli, klasik otomobilinde “Aziz İstanbul” şarkısını dinleyerek, Ankara sokaklarında dolaştı.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 06 TCD 009 plakalı klasik otomobiliyle Ankara sokaklarında dolaştı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli, klasik otomobilinde “Aziz İstanbul” şarkısını dinleyerek, Ankara sokaklarında dolaştı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 06 TCD 009 plakalı klasik otomobiliyle Ankara sokaklarında dolaştı. MHP Lideri Bahçeli, aracıyla Ankara turu atarken Münir Nurettin Selçuk’un ‘Aziz İstanbul’ şarkısını dinledi. Bahçeli, kendisini kırmızı ışıkta gören ve ilgi gösteren vatandaşları da selamladı.
MHP Lideri Bahçeli’nin otomobilliyle Ankara sokaklarında dolaştığı görüntüler, partisinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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