Bahçeli'den "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti, saat 16.00 itibarıyla başlayan Barış Pınarı Harekatı ile bekasını ve milli varlığını çok ciddi şekilde tehdit eden hain ve bölücü örgütleri yuvalandığı ve saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin haklı, meşru ve tarihi nitelikli yüksek mücadele sürecini sağlam bir inançla, tavizsiz bir iradeyle başlattığını ve Suriye'nin kuzeyine beklenen ilk hamleyi yaptığını bildirdi.

Türkiye'nin güney sınırları boyunca açılmak istenen terör koridorunun, kurulmak istenen terör devletinin imha edilmesi maksadıyla kararlı siyaset ve kahramanca ruhun devreye girdiğini vurgulayan Bahçeli, "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu eş güdüm ve iş birliği halinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin kökünü kazımak hedefiyle muazzam bir harekatın içindedir." ifadesini kullandı.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin, saat 16.00 itibarıyla başlayan Barış Pınarı Harekatı ile bekasını ve milli varlığını çok ciddi şekilde tehdit eden hain ve bölücü örgütleri, yuvalandığı ve saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıktığını" belirten Bahçeli, MHP'nin Barış Pınarı Harekatı'nın yürekten ve tam bir destekle arkasında ve yanında olduğunu açıkladı.