Bahçeli'den bayram mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin karşısında mevzilenmiş karanlık odaklar bayram ruhuyla harcı karılan milli birlik ve dayanışma şuurunu Allah'ın izniyle yıkamayacaklar, hain emellerini gerçekleştiremeyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bir ay boyunca oruç ibadetinin rahmet ve bereketiyle dolup taştıktan sonra bayram günlerine kavuşmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Ramazan Bayramı'nın milli ve manevi hayatın güzide bir dönemi, gönüllerin birleştiği, özlemlerin vuslatla nihayete erdiği kucaklaşma anı olduğunu ifade eden Bahçeli, bayramların aynı zamanda barış, kardeşlik, hatırlama, hatırlanma, heyecan ve huzur olduğunu vurguladı.

Kökeni, mezhebi ve ana dili ne olursa olsun bütün Türk vatandaşlarının muhabbet ve hürmetle bayramlaşması gerektiğini belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Gönüller alınmalı, dargınlıklar sonlanmalı, küslükler, kırgınlıklar tamir ve telafi edilmelidir. Elbette dilek ve beklentimiz budur. Şırnak'ta uzanan elin Ankara'da tutulacağını, Diyarbakır'da uzatılan ikramın İstanbul'da tadılacağını, böylelikle ortak kader ve ortak geleceğimizin asla zaafa uğramayacağını inanç ve iddiayla dile getirmek isterim. Türkiye'nin karşısında mevzilenmiş karanlık odaklar bayram ruhuyla harcı karılan milli birlik ve dayanışma şuurunu Allah'ın izniyle yıkamayacaklar, hain emellerini gerçekleştiremeyeceklerdir. Türk milleti aziz varlığına, egemenliğine ve tarihsel haklarıyla birlikte milli kimliğine her şart altında sahip çıkacaktır. Ülkemizi buhrana sürüklemek isteyen dış güçler ve yerli iş birlikçileri bayramın kenetlenmiş ve billurlaşmış iradesiyle kesinlikle bozguna uğrayacaklardır."