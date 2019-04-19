HABER

Bahçeli'den Berat Kandili mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2019 20:55 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Mazlumlar sıcak ilgi bekliyor, garipler tutacak el bekliyor, muhtaçlar müşfik ses bekliyor, Türk-İslam alemi diriliş ve yükseliş umuduyla ağır yüklerinden kurtulmayı hedefliyor. Allah beratımızı nasip etsin, yardım ve himayesini üzerimizden esirgemesin"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Berat Kandili'nin manevi temizlenmeye, vicdani doğrulmaya, birlik ve kardeşliğin güçlenmesine vesile olmasını dileyerek, vatandaşların kandilini kutladı.

Bahçeli, Twitter hesabından Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Manevi arınmanın, günahlardan aklanmanın, ilahi af ve mağfirete layık olabilmenin müstesna zamanlarından birisi olan Berat Kandili'nde kurtuluşa erişilmesi temennisinde bulunan Bahçeli, bu kutlu gecenin insanlığın huzur, saadet ve barış arayışına müessir katkılar sağlamasını diledi.

Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mazlumlar sıcak ilgi bekliyor, garipler tutacak el bekliyor, muhtaçlar müşfik ses bekliyor, Türk-İslam alemi diriliş ve yükseliş umuduyla ağır yüklerinden kurtulmayı hedefliyor. Allah beratımızı nasip etsin, yardım ve himayesini üzerimizden esirgemesin.

Berat Kandilimizin manevi temizlenmeye, vicdani doğrulmaya, birlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olmasını ümit ediyor; aziz milletimizin, gönül coğrafyalarımızda yaşayan kardeşlerimizin bu mübarek gecesini kutluyor, en derin hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum."

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Esenyurt Belediyesi meclis toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için iptal edildiEsenyurt Belediyesi meclis toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için iptal edildi
CHP’li eski başkanın seçimden 3 gün önce 284 kişiyi işe almasına yeni başkandan tepkiCHP’li eski başkanın seçimden 3 gün önce 284 kişiyi işe almasına yeni başkandan tepki
Anahtar Kelimeler:
Berat Kandili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

En Çok Okunan Haberler

Reuters: İstanbul'da iki BAE ajanı yakalandı

Reuters: İstanbul'da iki BAE ajanı yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Cumhurbaşkanı paylaşımı olay oldu! Ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı paylaşımı olay oldu! Ateş püskürdü

Hava durumuna bakıp hemen harekete geçiyorlar! Paralarını böyle kazanıyorlar...

Hava durumuna bakıp hemen harekete geçiyorlar! Paralarını böyle kazanıyorlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Diğer Haberler
Abdullah Gül, yeni parti sorularını yanıtsız bıraktı

Abdullah Gül, yeni parti sorularını yanıtsız bıraktı

AK Partili başkan, borç listesini belediye binasına astırdı

AK Partili başkan, borç listesini belediye binasına astırdı

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cenaze törenine katıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Seçimi kaybeden Fatih Metin ve Özgül Özkan Yavuz bakan yardımcısı oldu!

Seçimi kaybeden iki aday bakan yardımcısı oldu!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yeni görevlendirme

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! Flaş görevlendirme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.