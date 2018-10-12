Bahçeli'den Brunson açıklaması

"Papaz Brunson; terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddialarıyla İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmış ve hakkında bugün karar verilmiştir. Buna göre Brunson’un ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırılarak 3 yıl 1 ay 15 gün ceza verilmiş, yattığı süre göz önüne alınıp tahliyesi sağlanmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi elbette yargı kararına saygı duymaktadır."

Hukuki ve siyasi sürecin herkesin gözü önünde gerçekleştiğini belirten Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

Bahçeli, Brunson davasının Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri olarak uzun süren siyasi tartışmaların, hukuki gerilimlerin ve ABD ile yaşanan cepheleşmenin odak noktası haline geldiğini kaydetti.

Bahçeli, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson hakkındaki mahkeme kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ABD'nin Türkiye'ye bakışında temel siyasi ve diplomatik silaha dönüşen Papaz Brunson davasının neticeleri itibarıyla ne getirip ne götüreceğini yakın zamanda görmek ve idrak etmek mümkün olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, ABD'li Papaz Brunson ile ilgili verilen tahliye kararının milli vicdanı rahatsız ve huzursuz ettiğini belirterek, "İfade değiştiren gizli ve satın alınmış tanıklar, davanın savcısında yapılan değişiklikler soru işaretlerini güçlendirmiş, şaibeleri artırmıştır. Türkiye aleyhine faaliyetlerin merkezinde yer alan, terör örgütleriyle irtibat ve iltisakı tespit edilen bir şahsın siyasi baskı ve şantajlarla serbest bırakılması geldiğimiz bu aşamada düşündürücü, bir o kadar da esef vericidir." açıklamasında bulundu.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına bir üst mahkemede itiraz hak ve sürecinin olduğunu belirten Bahçeli, bu hakkın yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamasında, "Rahip Brunson davasının hem hukuki hem de siyasi boyutlarının varlığı her türlü siyasi izahtan varestedir." ifadelerine yer veren Bahçeli, davanın ABD tarafından Türkiye'ye yönelik tehdit ve baskı aracına dönüştürülmesiyle birlikte, siyasi ve ekonomik operasyonların bahanesi olarak görüldüğünü savundu.