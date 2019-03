Bahçeli’den Cindoruk’a:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde intikam alacaklarını ifade eden eski siyasetçi Hüsamettin Cindoruk’a yönelik, "31 Mart Seçimleri’ni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden alınacak intikam seçimi olduğunu utanmadan söylüyorlar. Ey şuursuz. Neyin intikamını, kimden alacaksın? Kimlerin hesaplarına tetikçilik yapıyorsun? Senin her yanın intikam olsa ne yazar" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 31 Mart Yerel Seçimler öncesinde partisinin Osmaniye’de düzenlediği mitingde halka hitap etti. Bahçeli, "Ata topraklarımda buunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Osmaniye’de nefes alan, hayatını kazanan her kardeşimi hasretle, sevgiyle kucaklıyorum" diyerek başladığı konuşmasında, Cumhur İttifakı’nın adaylarına destek beklediğini ifade etti.

Osmaniye il merkezinde ve Kadirli ilçesinde siyasi nezaket ve fedakarlık göstererek aday çıkarmayan AK Parti’ye teşekkür eden MHP Lideri Bahçeli, "31 Mart Yerel Seçimleri Türkiye’nin yeni hükümet sistemi kapsamında en önemli demokrasi imtihanıdır. Bu nedenle Osmaniyeli kardeşlerimden ricam, mutlaka sandığa gitmeleridir. Ülkemizin her yanını terör örgütleri sarmış. Her taşın altı fitne, her yer vahşet. Hedef ülke, Türkiye’dir. Vandal hesaplar Türk milletinin bölünmesi üzerine kurulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın, Golan Tepeleri’nin sözde İsrail toprağı olarak tanıyan çürük imzası, terör örgütlerine verdiği desteği, Türkiye’nin nasıl bir kuşatma altında olduğunu göstermektedir. Türkiye’den yeni bir Irak çıkarma planlarında yaygınlık vardır. Sevr ile başaramayanlar, şanslarını yeniden deniyor. PKK’yı, FETÖ’yü kullanıyorlar, Türkiye’ye namlu doğrultuyorlar. En çok şehit veren Osmaniye, ihanetin nasıl bir kötülük olduğunu bilir" diye konuştu.