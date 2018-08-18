Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu akşam gerçekleşen telefon görüşmesinde MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti ve başarı dileklerini iletti.

