HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bahçeli'den Davutoğlu'na sert sözler

Bahçeli'den Davutoğlu'na sert sözler

18.01.2021 17:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bahçeli'den Davutoğlu'na sert sözler

Ankara'daki saldırıların ardından partisine yönelik eleştirilere yanıt veren MHP'li lideri Bahçeli, Davutoğlu'nu hedef alarak "MHP'yle didişmek onun haddi ve havsalasının alacağı bir konu değildir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki saldırıların ardından partisine yönelik eleştirilere Twitter hesabı üzerinden yanıt verirken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Karar Gazetesi köşe yazarları Elif Çakır, Yıldıray Oğur ve Taha Akyol'u hedef aldı.

Bahçeli açıklamalarında, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin sokakta işi yoktur. Kavga ve karışıklıkta hayır görmesi imkansızdır" ifadesine vurgu yaptı.

"Son günlerde tuhaf ve tahrip düzeyi yüksek gelişmeler peş peşe cereyan ediyor" diyen Bahçeli, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Joe Biden'in başkanlık görevini üstlenecek olması ile Türkiye'deki bazı gelişmeler arasında bağlantı olduğunu iddia etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Gelecek Partisi'ne yakınlığı ile bilinen Karar Gazetesi köşe yazarları Elif Çakır, Yıldıray Oğur ve Taha Akyol'u hedef alan Bahçeli, "Bir yanda 20 Ocak 2021'de ABD Başkan değişimi, diğer yanda Serok Ahmet'i sivriltme çabaları, Karar Gazetesi'nde köşe tutmuş sahte gazetecilerin kışkırtmaları, bunlara ek olarak malum siyasetçi ve gazetecilere saldırılar birbirine eklemlenmiş kuşkulu gündem konularıdır" dedi.

Devlet Bahçeli, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na işaret ederek, "Serok Ahmet'in gündemde olduğu her dönemde Türkiye'de bir sorun olmuştur. Bu şahıs bereketsizliğinin faturasını önce şahsına kesmelidir. MHP'yle didişmek onun haddi ve havsalasının alacağı bir konu değildir. Hangi şaibeli odaklara el açtığı artık ortadadır" ifadesini kullandı.

Bahçeli, "Serok Ahmet ümidini dış güçlere bağlamasın, Kobani'ye selam gönderdiği yıllar geride kalmıştır" dedi.

MHP'ye eleştiri

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, geçen cuma günü Ankara'da evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğramıştı. Olaydan kısa bir süre sonra da Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na saldırıda bulunulmuştu. Ayrıca KRT TV'de programlar hazırlayan Afşin Hatipoğlu da, aynı hafta içinde saldırıya uğramıştı.

Saldırı sonucu eli kırılan ve yüzünden yaralanan Selçuk Özdağ, saldırıdan MHP'yi sorumlu tutmuş ve "Bahçeli herkese her şeyi söyleyecek, her hakareti yapacak, FETÖ'cü diyecek, terörist diyecek, PKK'lı diyecek, biz de ona sadece bazı sorular sorduğumuz zaman da birileri gelip bize saldıracak" demişti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu da, "Ne Cumhurbaşkanı ne de Bahçeli bu alçakça saldırıyı kınayan bir açıklama yapmadılar" sözleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi eleştirmişti.

Yeneroğlu'ndan tepki

Bahçeli'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Karar Gazetesi köşe yazarlarını hedef göstermesine ilk tepkilerden biri DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'ndan geldi. Yeneroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazetecileri açıkça hedef gösteren ve suç işleyen MHP Genel Başkanı'nı şiddetle kınıyorum. Basın özgürlüğüne ve demokrasimize yönelik bu saldırıya karşı tüm demokratların tutum alması zorunludur" ifadesini kullandı.

DW,ANKA / JD,ET
© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
50 yıl sonra ilk: Sahra Çölü'ne kar yağdı! İnanılmaz görüntüler50 yıl sonra ilk: Sahra Çölü'ne kar yağdı! İnanılmaz görüntüler
'9 kişi çığ altında kaldı' iddiasına Valilik'ten açıklama'9 kişi çığ altında kaldı' iddiasına Valilik'ten açıklama
Duha suresinin anlamı ve faziletiDuha suresinin anlamı ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Yunan uzmanın açıklaması şoke etti

Yunan uzmanın açıklaması şoke etti

F.Bahçe'den bir bomba daha! Dünya yıldızı...

F.Bahçe'den bir bomba daha! Dünya yıldızı...

Moderna aşısının dağıtımına 'durdurulması' tavsiyesi

Moderna aşısının dağıtımına 'durdurulması' tavsiyesi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Diğer Haberler

'9 kişi çığ altında kaldı' iddiasına Van Valiliği'nden açıklama

'9 kişi çığ altında kaldı' iddiasına Valilik'ten açıklama

Samsun merkezli 4 ilde enerji nakil hatları kablosu hırsızlığı operasyonu: 24 gözaltı

4 ilde kablo hırsızlığı operasyonu: 24 gözaltı

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olarak kayıtlara geçmişti! Yeni detaylar ortaya çıktı

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! Yeni detaylar ortaya çıktı

FETÖ davasında karar açıklandı! 'Fuat Avni'nin cezası belli oldu

FETÖ davasında karar açıklandı! 'Fuat Avni'nin cezası belli oldu

Bartın'da kayıp mürettebattan 2’sinin cesedine ulaşıldı

Kayıp 2 kişinin cesedine ulaşıldı

İstanbul'a kar yağdı! Oto sanayi siteleri doldu taştı

İstanbul'a kar yağdı! Oto sanayi siteleri doldu taştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.