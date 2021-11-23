HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bahçeli'den Erdoğan'a Faiz ve Döviz Operasyonu Desteği

Bahçeli'den Erdoğan'a Faiz ve Döviz Operasyonu Desteği

23.11.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi politikasını “Faiz geleceğimizden çalmaktır” sözleriyle destekleyerek, benzer şekilde Türkiye’nin terörle mücadelesi nedeniyle döviz operasyonu yapıldığını savundu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi politikasını “Faiz geleceğimizden çalmaktır” sözleriyle destekleyerek, benzer şekilde Türkiye’nin terörle mücadelesi nedeniyle döviz operasyonu yapıldığını savundu.

Bahçeli, TBMM’de parti grup toplantısında, geçen haftaki “Cumhur ittifakının parçasıyız ama muhalefetiz” açıklaması sonrasında bugün de “Doğru bildiklerimizi, doğru gördüklerimizi, inandığımız değerleri birileri güceniyor, kızıyor diye söylemekten çekinmeyeceğiz” ifadesini kullandı. Bu durum “Cumhur İttifakı ortağı MHP acaba muhalefet partisi konumuna mı hazırlanıyor?” yorumlarına yol açtı.

Ancak Bahçeli, ekonomideki son tabloyla ilgili, Erdoğan’ın faiz karşıtı tutumunu ve döviz kurundaki artış konusunda “Türkiye üzerinde oyun” yaklaşımını destekledi. Bahçeli, “Terörle mücadelemizin rövanşını kur üzerinden almak istiyorlar. Dik duruşumuzu, egemenlik haklarımızı kahramanca savunmamızı dövizle baskılamaya çalışıyorlar. Bu kez başaramayacaklar. Döviz operasyonları boşunadır. Türkiye'yi teslim alamayacaklar” ifadesini kullandı.

Merkez Bankası’nın geçen ay olduğu gibi bu ay da faiz indirimi kararı almasının “Erdoğan’ın talimatı” kaynaklı olduğu tartışmasına karşın Bahçeli’nin, özerk ve dolayısıyla bağımsız hareket etmesi gerektiği vurgulanan kurum için “milli irade üzerinde değil” demesi dikkat çekti.

Bahçeli, “Merkez Bankası'nın bağımsızlığını tartışmaya açmak milli iradenin gereğidir. IMF ve faiz lobisi ile fazla yol alamayacağımız ortadadır. Davul hükümetin boynundayken, tokmağın başkalarının elinde olması kabul edilemez bir çarpıklıktır. Özerk ve bağımsız kurumlar milli iradenin üzerinde olamaz, olmamalıdır. Hesabı veren siyasettir, kararı veren de siyaset olmalıdır” dedi.

Muhalefetçe erken seçim talep edilmesine ise tepki gösteren Bahçeli, Erdoğan’ın faiz-enflasyon teorisini destekleyerek, ekonomideki olumsuzluğu gündeme getirenleri “felaket tellallığı” ile suçladı.

Bahçeli, “Ya enflasyon artışına faizleri yükselterek tepki vermeye devam etmek suretiyle enflasyon-faiz-kur sarmalı içerisindeki döngüyü kabulleneceğiz; ya da tüm ekonomik birimlerin faaliyet ve beklentilerini bozan yüksek faiz politikasından kademeli bir şekilde vazgeçerek, enflasyonla mücadeleyi yeniden tanımlamak ve üretim kanalını esas alan bir politika anlayışına geçeceğiz. Bize göre başka bir alternatif kalmamıştır'' diye konuştu.

''Türkiye, faiz kamburundan kurtulmalıdır'' diyen MHP lideri, ''Faiz, uzun vadede üretim sistemine büyük hasarlar vermektedir. Ülkemiz şu anda dünyada faiz oranının yüksekliği açısından ilk 10 ülkeden biri, Avrupa'nın da zirvesindedir. Faiz geleceğimizden çalmaktadır. Bize göre hükümetin izlediği ekonomi politikası doğrudur, bunun üzerinden polemik yaratmak, 'bittik, tükendik, yandık, mahvolduk' demek felaket tellallığıdır, kötü niyetliliktir'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın faiz ve enflasyon teorisini detaylandırdı

MHP Lideri Bahçeli, döviz kurunda şu anda neden artış yaşandığını ise Türkiye’nin üretim yapısındaki sıkıntı ve dış ticaret açığıyla açıkladı. Ancak sıkıntılı dönemi geçici olarak yorumlayan Bahçeli, uzun vadede hükümet/Erdoğan politikasıyla doğru sonuç alınacağını savundu.

Bahçeli, “Enflasyon ile mücadele için çözüm önerisi oldukça açıktır; Kısa vadeli faiz oranını, enflasyon oranındaki artış ve azalış kadar artırmak ve azaltmak, böylece reel faiz oranını sabit tutmaktır. Enflasyon mal piyasasında oluştuğu için yüksek enflasyonu aslında, mal piyasası aksaklıklarının ortaya çıkardığı bir sorun olarak tanımlamak en doğrusudur. Mal piyasasında gözlemlenen aksaklıklar da bir ülkenin üretim yapısının sonucudur. Türkiye gibi birçok yükselen piyasa ekonomisinin üretim yapısının temelinde yatan ana sorun; üretimde kullanılan hammadde ve girdiyle birlikte makine, teçhizat ve enerjide ithal bağımlılıktır. Buna, mal ve hizmet sektörlerinin dış ticaret açığı da eklenince, döviz kuru değişimlerine duyarlı bir üretim yapısı karşımıza çıkmaktadır. Maruz kaldığımız sorun da buradadır. Esnek kur sisteminde döviz kurunun değeri piyasa şartlarında belirlenmektedir. Teorik olarak, uluslararası piyasalara kıyasla yüksek yurtiçi enflasyonun uzun vadede milli paranın değer kaybına; yüksek yurtiçi faizin kısa vadede milli paranın değer kazancına yol açması doğal olarak beklenmektedir. İnsanlarımızın ekonomik sıkıntılarını biliyoruz, artan döviz kurlarından yakınmaların farkındayız, ancak takip edilen politikalar doğrudur, yakında her şey düzelecektir” diye konuştu.

Yüzde 51 şartı eleştirilerine yeniden tepki gösterdi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, AKP içerisinden son dönemde Cumhurbaşkanlığı seçimindeki yüzde 51 şartına yönelik eleştirilerin çıkmasına da “İyi niyetli değildir” tepkisini gösterdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de yüzde 51 şartını savunması nedeniyle adres gösterdiği Bahçeli, Cumhurbaşkanı’nın yüzde 51 ile seçilmesi görüşünü savunmaktan vazgeçmeyeceği mesajını verdi.

Mevcut anayasaya göre Cumhurbaşkanı’nın Türkiye’de birinci turda yüzde 51 eğer bu oy oranı olmazsa ikinci turda ise en çok oyu alma şartıyla seçileceğini hatırlatanBahçeli, bazı ülkelerde Cumhurbaşkanı ya da Devlet Başkanı’nın halk tarafından seçilmesinde “yüzde 40+10” şartı uygulandığını ancak bunun yanlış olduğunu savundu.

Bahçeli, “Cumhurbaşkanı ya da devlet başkanının halkın seçtiği tüm sistemlerde demokratik meşruiyet gereğince salt çoğunluğun oylarıyla seçilmesi gerekliliktir. Bu konuyu tartışmaya açmak; yönetim sistemine karşı güvensizliği körükleyecektir. Bu masum bir talep değildir. Yüzde 40 oranını dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır. Bunu ulu orta konuşanlar da iyi niyetli sayılamayacaktır” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
Bakan Soylu'dan 'kırmızı bülten' tepkisi: Kabul etmiyorlarBakan Soylu'dan 'kırmızı bülten' tepkisi: Kabul etmiyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Müslüme olayında tutuklanan dede böyle konuşmuş

Müslüme olayında tutuklanan dede böyle konuşmuş

Siyasette yüzde 50+1 tartışması! Bahçeli'den Akşener'e yanıt

Siyasette yüzde 50+1 tartışması! Bahçeli'den Akşener'e yanıt

Faturalarda yeni dönem başlıyor

Faturalarda yeni dönem başlıyor

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı

Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Yer: İstanbul! Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

Yer: İstanbul! Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

14 ülkeye yayıldı! Uzman isim uyardı: Koronadan daha bulaşıcı ve öldürücü

14 ülkeye yayıldı! Uzman isim uyardı: Koronadan daha bulaşıcı ve öldürücü

Günler sonra açıkladı: Kabul etmedim

Günler sonra açıkladı: Kabul etmedim

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan yeni açıklama

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan yeni açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.