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Bahçeli'den, eski model otomobille Ankara turu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 14:09 | Son Güncelleme

  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendi kullandığı eski model otomobille Başkent caddelerinde turladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendi kullandığı eski model otomobille Başkent caddelerinde turladı.
Devlet Bahçeli'nin kendi kullandığı 06 BJK 001 plakalı Ford marka eski otomobiliyle Ankara caddelerinde gezerken çekilen video, basın mensuplarıyla paylaşıldı. Videoda, Bahçeli'nin otomobille parti genel merkezi otoparkından çıkıp, 1071 Malazgirt Bulvarı ve Mevlana Bulvarı'nda ilerlemesi yer aldı. 'Gönül nedir bilene gönül veresim gelir' şarkısı eşliğinde eski model otomobille Başkent sokaklarında tur atan Bahçeli'yi, trafikte bir sürücünün 'bozkurt' işaretiyle selamladığı görüldü. Video, Bahçeli'nin araç ile parti genel merkezinin otoparkına girişi ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Bahçeli'nin otomobil ile tur atması

Haber:ANKARA, (DHA)-

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