Bahçeli'den EYT açıklaması: Cumhurbaşkanının değerlendirmesi isabetli olmuştur

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının kendileri tarafından da kabul gördüğünü söyledi. Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis kulisinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Meclis'teki sohbetlerine ilişkin, "Cumhurbaşkanı ile sohbet toplantısı, hal hatır soruyoruz karşılıklı. Yakın alakala gösteriyor rahatsızlık sürecinde. Bende bir konuyu kendilerine hatırlatmak istedim. Erken emeklilik konusunda 7 Haziran seçimleri öncesinde siyasi partiler, toplumsal bir talebin belli bir bölümü olarak ortaya çıkan gruba ses vermek açısından seçim beyannamelerinde erken emeklilikle alakalı madde koymuşlardı. MHP’nin de vardı. Hatta bir arkadaşımız Meclis açılır açılmaz bir de yasa teklifi vermiştir. Fakat gelişmeler, bazı yansımalar dikkate alındığında Cumhurbaşkanımızın son konuşmasındaki değerlendirme bizim için de genel kabul gören bir değerlendirme" dedi.

'CUMHURBAŞKANININ DEĞERLENDİRMESİ İSABETLİ'

Bu erken emeklilik konusunun iki boyutlu olduğuna dikkat çeken Bahçeli, "Bir tanesi ekonomik yönden, çok ağır yükümlülükler getiren 6 tane Kıran hareketi, Güneydoğu'da, sınırda güvenlik politikaları, TSK’nın neredeyse 1 aya yaklaşan sınırdaki yükümlülükleri Türkiye ekonomisi açısından önemli değerlendirmelere tabi tutulması lazım. Bu konuyla ilgili bu düşüncemizi herkesle paylaşıyoruz. Böyle bir yükümlülüğün altından kalkabilir miyiz? Yoksa bu toplumsal talep karşısında bir takım çevrelerin istismarına fırsat mı verelim? Bunları iyi düşünmek lazımdır. Sayın cumhurbaşkanı ve hükümetinin değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur. Hali hazırda binlerce asker görevleri başında, ekonomik yönden önemli sorumluluklar var. Böyle bir durum içerisinde EYT'yi gündeme taşıyarak karşılığını ve kaynağını bulmakta zorluk çekilen bir ortamda bu vaadin yerine getirilmesi talebi belki ana muhalefet açısından uygun düşebilir; ama cumhur ittifakı yaklaşımı açısından doğru bulmadığımı ifade ettim. Kendilerinin bu konudaki hem cumhurbaşkanımızın hem de hükümet yönetiminin almış olduğu kararın doğru bir karar olduğu kanaatini paylaştım. Zannederim isabetli olur ülkemiz açısından da" diye konuştu.

İNFAZ DÜZENLEMESİ

Bahçeli, infaz kanunu düzenlemesi konusundaki iddiaların hatırlatılması üzerine "İlgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Fethi Bey aynı sorumlulukla çalışmalarını sürdürüyor. Diğer partilerle de görüşme ihtiyacı doğarsa görüşebilirler. Türkiye’nin gündeminde bazı sıralamalar ve öncelikler içinde ele almak lazım. Bir taraftan ABD, bir taraftan İran, Irak, Rusya yoğun bir kuşatma ve toplumsal faaliyetin tırmandığı ortamda önceliğimiz olması lazım. Emeklilik haklarını kaybetmeyen erken emekli arkadaşlarımız, sağın solun tahrikiyle özellikle muhalefetin tahrikiyle bir takım düşüncelerden arınmalı, zamanı geldiğinde bunların da çözüme kavuşacağına inanmalı. Yoksa bu işlerin arkasını getirmek doğru olmaz" dedi.

'TÜRKİYE’NİN ALDIĞI TAVRIN DEVAMI GEREKMEKTEDİR'

Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD ve Rusya’nın mutabakatlara uymadığı ve Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’na kaldığı yerden devam edeceği yönündeki açıklamalarının anımsatılması üzerine "Bakanın görüşü sağlıklıdır. Kararlılık ifade eder. Şartlar ne olursa olsun güvenlik bölgesi konusundaki Türkiye’nin aldığı tavrın devamı gerekmektedir. Onu vurgulamaya çalışıyorlar. O yurt dışındaki diğer unsurlara karşı Türkiye’nin kararlığını ortaya koymanın ifadesidir" ifadelerini kullandı.

'GEBERECEK DİYENLER ŞİMDİ BURADAYIZ’

Bahçeli, sağlığıyla ilgili çeşitli spekülasyonların olduğunun hatırlatılması üzerine de "Sağlık konusu ile ilgili çok şeyler yaptılar, hala söylüyorlar. Dikkatinizi çekiyorum. İlk defa dışarı çıktığımda bir sakal bırakmıştım. Bu sakalı dikkate alarak 'sağlımla uğraşacakları yerde sakalımla uğraşsınlar' diye bir açıklama da yaptım. Ama sakalla uğraşan çok az çıktı. Hala sağlıkla ilgili söylüyorlar. Herkese sağlık diliyorum; çünkü sağlık her şeyin başı. Bizi eleştirenler 'geberdi' diyenler, 'geberecek' diyenler, 'MHP parçalanacak' diyenler şimdi buradayız, arkadaşlarımızla beraberiz. Allah'a çok şükür vermiş olduğu ömrü yaşamaya çalışıyoruz. Dua edenlerle iftira edenler arasındaki farkı gözlerim. Allah'a bin şükür dua edenler iftira edenlerden çok fazla. Öyleyse endişe edilecek bir durum yok" diye konuştu.

'BİZ HER ŞEYİ BİR DEFA DENERİZ'

Devlet Bahçeli, tekrar sakal bırakıp bırakmayacağı sorusuna, "Dinlenme döneminde sürekli tıraş olmak yerine, biraz da yakıştığı iddia edildi, bir iki fotoğraf çıktı. Biz her şeyi bir defa deneriz. İyi oldu, hiç olmazsa dinlenmiş odu. Her gün tıraş olurum, cumartesi, pazar dahil olmak üzere. Günlük tıraşımı olurum. İlk defa uzun bir sakal bıraktım o da 20 günü buldu" diye yanıtladı.