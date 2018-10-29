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Bahçeli'den Gökçek yorumu: MHP'ye şeref kazandırır (1) 

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.10.2018 16:20 | Son Güncelleme

 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Melih Gökçek'in MHP'den belediye başkan adayı olup olmayacağı iddilalarına ilişkin bir soru üzerine, "'MHP'den gönül rızası ile belediye başkanı olmak istiyorum' diyorsa o da ayrı bir konu.

ANKARA (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Melih Gökçek'in MHP'den belediye başkan adayı olup olmayacağı iddilalarına ilişkin bir soru üzerine, "'MHP'den gönül rızası ile belediye başkanı olmak istiyorum' diyorsa o da ayrı bir konu. MHP'ye şeref kazandırır" dedi.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR
Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin bir soruya Bahçeli, "Emeklilik konusu ile ilgili MHP'nin seçim beyannamelerinde olan bir konu. Ancak bu konunun bugün yaşanan ekonomik şartlar altında Cumhurbaşkanının ifadesi ile 700 milyara ulaşan bir miktarı karşılayabilecek bir durum içerisinde ısrarcı olmamak, olgun dönemi ve şartları beklemek daha hayırlı olur kanaatindeyiz" diye yanıt verdi.

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