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Bahçeli'den Haluk Bilginer'e tebrik

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2019 14:25 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: - "Sayın Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödüllerinde Şahsiyet dizisindeki performansınızla en iyi erkek oyuncu ödülünü almanızdan dolayı büyük bir memnuniyet duydum" - "Bu haklı gururu bizlere ve ülkemize yaşattığınız için başta şahsınız olmak üzere yapımcı, yönetmen, tüm oyuncular ve teknik ekip olmak üzere dizide emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Şahsiyet' dizisindeki performansıyla "47. Uluslararası Emmy Ödülleri"nde en iyi erkek oyuncu ödülüne değer görülen sanatçı Haluk Bilginer'i kutladı.

Mesajında, "Sayın Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödüllerinde Şahsiyet dizisindeki performansınızla en iyi erkek oyuncu ödülünü almanızdan dolayı büyük bir memnuniyet duydum." ifadelerine yer veren Bahçeli, şunları kaydetti:

"Almış olduğunuz bu ödül, şahsınızla birlikte Türkiye için de bir gurur kaynağı olmuştur. Bu haklı gururu bizlere ve ülkemize yaşattığınız için başta şahsınız olmak üzere yapımcı, yönetmen, tüm oyuncular ve teknik ekip olmak üzere dizide emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.
Selam ve saygılarımla."

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47. Uluslararası Emmy Ödülleri haluk bilginer MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

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