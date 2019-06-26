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Bahçeli'den İmamoğlu'na "gizli gündem" suçlaması

26.06.2019 14:07 | Son Güncelleme

MHP lideri Bahçeli İstanbul seçimlerini kazanan İmamoğlu'na sert eleştirilerde bulunarak İBB Başkanına "gizli gündem" ve "proje isim" suçlaması yöneltti.

Bahçeli'den İmamoğlu'na "gizli gündem" suçlaması

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sonrası Milliyetçi Hareket Partisi grup toplantısında değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, seçim süreci ve seçimi önde tamamlayan Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'a mührünü vurduğunu savunan Bahçeli, 23 Haziran'a giden süreçte siyasi ortamın gerilmesinden rakiplerini sorumlu tutarak "Siyasi ortam gerildikçe gerilmiştir. Sosyal medya infazları, rezil dedikodular, asılsız haberler, gerçekçi olmayan mağduriyet edebiyatı 23 Haziran'ı gölgelemiştir. Pençe Harekatı'nı yapan Türkiye, sosyal medya ahlaksızlarını da ortadan kaldırmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Gizli gündem" ve "proje isim" suçlaması

Bahçeli 23 Haziran seçiminin hemen ardından İmamoğlu'nun yaptığı teşekkür konuşmasının bir belediye başkanının yapacağı konuşma olmadığını söyleyerek, "Maksadını aşan, hamaset tuzağına kapılan, siyasi hedeflerinin koordinatlarını ele veren İstanbul Belediye Başkanı, gizli gündemi doğrultusunda anlaşılan bir hazırlık içindedir. Sanal bir devlet başkanı edasıyla, yapay bir Cumhurbaşkanı üslubuyla ahkam kesen CHP'li Belediye Başkanı'nın asıl görev ve sorumluluk alanından ziyade her yere çekilecek bir tarz ve tonda konuşma yapması bize göre tesadüfi görülemeyecektir. İstanbul'un ehline emanet edilmesini söylerken, seçilen Belediye Başkanı'nın proje isim olduğuna vurgu yaparken aklımızın bir köşesinde hep bu düşünce hakim olmuştur” şeklinde konuştu.

Bahçeli CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun seçim sonrasında Twitter hesabından yaptığı paylaşımı da eleştirerek "İstanbul'a konvoyla girişimizi geriye sarıp İzmir Marşı'nı kullanarak alaya alanlar bilmelidir ki yedikleri haram lokmalar, kırdıkları cevizler günü geldiğinde boğazlarına duracaktır” ifadelerini kullandı.

Öcalan'ın mektubu

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın seçimlerde tarafsız kalma çağrısı yaptığı mektubuyla ilgili eleştirilere yönelik olarak Bahçeli "Bizi hedef alarak İmralı canisi mektubundan medet umduğumuzu, göz yumduğumuzu aklından geçirmek, rüyada görmek, hayalini kurmak alçaklıktır, arsızlıktır... HDP'nin zillet ittifakı içinde olması CHP adayına destek mesajı terörist başı tarafından kabul görmemiştir” şeklinde konuştu.

Bahçeli, Öcalan'a yönelik tecrit ile ilgili olarak PKK liderinin avukatlarıyla görüşmesi gerektiği açıklaması yapmış, 23 Haziran seçimlerinin hemen öncesinde Öcalan'ın cezaevinden "HDP'nin seçimlerde tarafsız kalması" mesajı içeren mektubu, sürecin devlet tarafından yürütüldüğü suçlamalarını beraberinde getirmişti.

DW/SSB, BK

©Deutsche Welle Türkçe

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