Bahçeli'den İYİ Partililere çağrı

"Nitekim üç hilal varsa huzur vardır, umut vardır, birlik ve dayanışma ruhu vakarını mahfuz tutmuştur. Bu gerçekler şerefli mazimizin iftihar vesikasıdır." ifadesini kullanan Bahçeli, özellikle siyasi müesseselerin gelişmesinin bazen onlarca, bazen de nesiller boyunca sürdüğünü kaydetti.

Bahçeli, Türk milletine mensubiyet şuurunu müstesna bir onurla özümsemiş büyük bir davanın bayraklaşmış hali olan MHP'nin, tarih boyunca üç hilal kardeşliğin adı, kaynaşmanın adresi, kucaklaşmanın adaleti olduğunu aktardı.

Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'den yaptığı açıklamada, MHP'nin yarım asırlık varlığıyla, ahlaki tutarlılığıyla, anıtlaşan ilke ve ülküleriyle Türkiye'nin en köklü siyasi müesseselerinden biri olduğunu belirtti.

MHP'nin de bu gelişmeyi pek çok badireyi atlatarak, pek çok sorun ve sıkıntıyı aşarak başardığını vurgulayan Bahçeli, "Yarım asrın her sayfası buna müşahit, hatta bunun mübeşşiridir." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Zaman olmuş kırgınlıklar, kızgınlıklar ve küslükler vasat bulmuştur. Zaman olmuş kopuşlar, kırılışlar ve kayışlar yaşanmıştır. Ana gövde sağlam olduğundan, fazilet ve fikriyat derinlere tutunduğundan dönem dönem şiddeti artan fırtınalar hamdolsun tesirsiz kalmıştır. Elbette dalından kopan yaprağın akıbetini her zaman rüzgar tayin etmiştir. Bu durum şaşmaz bir hayat ve siyaset gerçeğidir.

Milliyetçi Hareket Partisi düştüğü her yerden kalkmasını başarmış, adeta küllerinden yeniden doğmasını bilmiştir. Çünkü davamız hak davasıdır, hakikat davasıdır, Allah davasıdır. Millete adanmış ömürlerin, mahkumiyet ve mağduriyetlere direnmiş asalet ve ahlakın tarihi haklarından vazgeçmesi, tertemiz davasından taviz vermesi akla ve hayale bile getirilemeyecektir. 1 Kasım 2015'ten sonra ağır ve sancılı parti içi meselelerle biteviye meşgul edildiğimiz inkar edilemeyecek bir vakıadır. Bu vahim sürecin travmalarına ve makus sonuçlarına her dava arkadaşımız farklı dozajda muhatap kalmıştır. Yaşananlar üzücüdür, hüzünlüdür, ibret vericidir."