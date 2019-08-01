İYİ Parti 4. Olağanüstü Kurultayı hafta sonunda yapılacak.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'den koparak İYİ Parti'ye geçen siyasetçilere "geri dönün“ çağrısı yaptı. 3-4 Ağustos tarihlerinde İYİ Parti'nin 4. Olağanüstü Kurultayının yapılacağına işaret eden Bahçeli, "Çağrım şudur: Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir" dedi.

Bahçeli Twitter hesabından yaptığı paylaşımı "Çağrım birliğe, beraberliğe, barışmaya ve heyecanla tokalaşmayadır" ifadeleriyle tamamladı.

İYİ Parti sözcüsü Cihan Paçacı, olağanüstü kurultayla ilgili Çarşamba günü yaptığı açıklamada "23 Haziran’da Türk siyaseti yeni bir döneme evrilmiş, ülkemiz adına yeni imkan ve fırsatlar oluşturmuştur. Yeni dönemde bu imkan ve fırsatları ülkemiz ve milletimiz menfaatine en iyi şekilde değerlendirmek ve devletimizi adaletin ve çoğulcu demokrasinin hakim olduğu, gelirin hakça paylaşıldığı bir yapıya kavuşturmak için İYİ Parti, bu kurultayla birlikte iktidar hazırlıklarına başlamış olacaktır“ demişti.

Paçacı ayrıca 80 kişilik Genel İdare Kurulunun daha hızlı ve verimli çalışabilmesi için 50 kişiye indirileceğini ve Genel Başkan Meral Akşener'in isteği doğrultusunda seçimde çarşaf liste uygulamasının yapılacağını açıklamıştı.

DW/BK,CÖ

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