Bahçeli’den Kadir gecesi mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün vatandaşlarımın, aziz Türk milletinin, gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan kardeşlerimin Kadir gecesini kutluyor, en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı bir gece olduğunu belirterek, “Kadir gecesi, rahmet ve bereketiyle müşerref oluyor, bu müstesna ve mübarek gecenin nice manevi güzellik ve görkemiyle umutlanıyor, heyecanlanıyor, hevesleniyor, elbette aradığımız huzurun sesini duyuyoruz. Hamd olsun Kadir gecemizi idrak ediyoruz” diye konuştu. Bahçeli, içerisinde bulunduğumuz günlerin önemini vurgulayarak, “Öyle bir aydayız ki, adı Ramazan. Öyle bir gündeyiz ki, adı Cuma. Öyle bir gecedeyiz ki, adı Kadir. Üç kutlu anın, manevi hayatımızın üç muazzez döneminin tertemiz vicdanlarda yoğrularak affı, bağışlamayı ve nice mükafatı müjdelemesi Türk-İslam alemi için nimetlerin en büyüğüdür” ifadelerini kullandı.

Kadir gecesinde açılan ellerin Cenab-ı Allah katında geri çevrilmeyeceğine yürekten inandığını söyleyen Bahçeli, mesajının devamında, “Mazlumların ahının yerde kalmamasını, zulümle abat olacaklarını zannetme yanlışına düşen zalimlerin layık oldukları acıklı sonuçlarla eninde sonunda karşılaşmalarını temenni ediyorum. Kaşgar ve Kerkük başta olmak üzere soydaşlarımıza yapılan alçak saldırıları, kurgusu yapılan mütecaviz komploları; Filistin’den Arakan’a kadar din kardeşlerimize yönelik insanlık dışı muameleleri, hunhar eylemleri, menfur niyetleri kınıyor, canileri öncelikle Allah’a havale ediyorum. Elbette zulüm kaybedecek, haklı olan, hakikatten yana duran kazanacaktır. Zorbalık kaybedecek insanlık, vicdan, doğruluk ve adamlık kazanacaktır. Batıl kaybedecek and olsun hak kazanacaktır. Bütün mazlum kardeşlerimi selamlıyorum. Duamız onlarla, kalbimizle onlar bir. Doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün vatandaşlarımın, aziz Türk milletinin, gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan kardeşlerimin Kadir gecesini kutluyor, en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Gecemiz mübarek olsun, dualarımız kabul olsun. Allah yardımcımız olsun” dedi.

