Bahçeli'den kandil mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Temennim milli huzur ve haysiyetin miracına ulaşmaktır. Dileğim zilletle değil hakikatle yürümek, halktan yana duruş göstermektir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Twitter hesabından Miraç Kandili dolayısıyla mesaj paylaştı.

Miracın hem bir mucize hem de manevi bir muvaffakiyet olduğunu belirten Bahçeli, miracı idrak için akıl ve mantığın fevkinde muazzam bir gönül, imanın mükafatını hak etmiş bir irade gücü gerektiğini vurguladı.

Bahçeli, mesajında, "Mucize beşerin harcı değildir ancak Hak Teala'nın eşsiz bir lütfu, emsalsiz bir keremidir. Zamanlar ve mekanlar üstü hallerin kavranması elbette kolay olamaz. Yüce huzura yapılan nice sırlarla örülü, nice hikmetlerle örtülü seyahatin derin anlam ve mesajına ulaşmak da emek ister, erdem ister, bu da yetmez ahlak ister, itikadi adanmışlık bekler." ifadesine yer verdi.

Miracın yükselişin en kutlusu, en kutsalı, vuslatın en görkemlisi, en güzeli olduğunu aktaran Bahçeli, "Bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da Allah'ın sonsuz kudretine ve nihai olarak yüce huzura ulaşmakla biten muhteşem yolculuk Hz. Peygamberin bizlere mirasıdır. Bugün Mescid-i Aksa hüzünlüdür, hain emellerin tasallutu altındadır. Miracımızın emanetleri üzerinde amik hevesler, ahlaksız hedefler baskı kurmuştur. Mümin gönüller, Müslüman vicdanlar elbette sızlamaktadır. Bu nedenle Müslümanların birlik miracına ulaşmaları niyazımdır." değerlendirmesinde bulundu.