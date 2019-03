Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na ’beka’ tepkisi

Yalancının mumu 31 Mart’ta sönecek

Millet ittifakına ilişkinde konuşan Bahçeli, “Zillet ittifakının tavrı mezarlıktan geçerken ıslık çalan korkağın haline tıpatıp uyuyor. Ses yok, görüntü yok, kaldı ki buna niyet de yok. Zavallılar, demokrasi diyorlar, HDP-PKK’yla zillet ortaklığı yapıyorlar. Kandil’e selam verip çukur siyasetlerini devam ettiriyorlar. Halk zillete düşmez, millete zillet iftirası tutmaz. Zillet ittifakı başka, bu ittifaka oy veren tertemiz vatandaşlarımız başkadır. Halka terörist denildiğini söyleyen müfteriler aslında kalplerinden geçenleri dışa vuran yalancılardır. Yalancının mumu 31 Mart’ta sönecektir” cümlelerini kullandı.

“Hey ahmak, be hey alçak; seni kardeş sayan kim?”

Başta Türk milletinin sembolü olan ve siyasal temelde ülkücülere mal olan Bozkurt işaretinden rahatsızlık duyanlara tepki veren Bahçeli şunları söyledi: “Avusturya Bozkurt’tan rahatsız! CHP ve İP’in zillet ortağı HDP de rahatsız. Bir terörist ’Bozkurt işareti yapan kardeşimiz değil’ diyor. Be hey ahmak, be hey alçak; seni kardeş sayan kim? Seni kardeş yerine koyan kim? Senin yanın Kandil, Bozkurt’un yanı büyük Türk milleti.”