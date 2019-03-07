Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na ’beka’ tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki göstererek, “CHP Genel Başkanı ’beka sorunu yok’ diyor. Nasıl bir gaflet ve dalalet, ne büyük bir felaket! PKK/YPG’nin saldırılarına inanmayan, Türkiye’nin güvenliğini hedef alan yakın tehditleri göremeyen bir şahsın Atatürk’ün koltuğunda oturuyor olması başlı başına melanet ve rezalettir” dedi. Sosyal medya hesabı üzerinden gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na yüklendi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerine ilişkin ifadeler kullanan Bahçeli, “Ne büyük bir şuursuzluk? Bekaya inanmıyorlar, bekayı inkâr ve ihmal ediyorlar. Hâlbuki beka olduğu için bugün varlar, beka kadar meşru ve mevcutlar. Beka olmasaydı siyaset ve siyasetçiden bahsetmek mümkün müydü? Beka olmasaydı vatan ve milli varlıktan söz edilir miydi? Asırlar evvel Şeyh Edebali, Osman Gazi’ye öğüt verirken üç kişiye acımasını söylemiş: ‘Cahiller arasındaki âlime, zenginken fakir düşene, hatırlıyken itibarını kaybedene.’ Bekayı yok sayanlara, bekayı hafife alanlara acımak, acıklı hallerini ibretle takip etmek lazımdır” ifadesini kullandı.

“İşine gelmiyor, iradesi buna yetmiyor”

“CHP Genel Başkanı beka sorunu yok” dediği sözlerini hatırlatan Bahçeli, “Nasıl bir gaflet ve dalalet, ne büyük bir felaket! PKK/YPG’nin saldırılarına inanmayan, Türkiye’nin güvenliğini hedef alan yakın tehditleri göremeyen bir şahsın Atatürk’ün koltuğunda oturuyor olması başlı başına melanet ve rezalettir. ABD, PKK/YPG’ye silah sevkiyatını aleni şekilde devam ettiriyor. Hatta YPG’ye hava savunma sistemlerinin verildiği bile iddia ediliyor. Ama CHP Genel Başkanı rahatsız olmuyor, ses etmiyor. Çünkü işine gelmiyor, iradesi buna yetmiyor” ifadelerini kullandı. “Şantaj ve yaptırım tehditleri milli sabırları zorluyor”

S-400 Hava Savunma Sistemleri hususunda ABD’nin dayatmalarına değinen MHP lideri Bahçeli, “Süren şantaj ve yaptırım tehditleri milli sabırları zorluyor. Türkiye sömürge ülke değil, ABD’nin uydusu ve uşağı asla değil. Hangi silahı, kimden ve ne zaman alacağımızı ABD’ye mi soracağız? Olacak şey mi bu? Bağımsızlığımız rehin altında mı? Egemenlik haklarımız haciz kıskacında mı? ABD’nin duruş ve tutumu düpedüz küstahlıktır, mütehakkim bir kifayetsizliktir. Türkiye’nin neyi alıp neyi satacağına ABD’nin karışma hakkı kesinlikle yoktur. YPG’yi silahlandırırken bize mi sormuştur.” sözlerine yer verdi.

Yalancının mumu 31 Mart’ta sönecek

Millet ittifakına ilişkinde konuşan Bahçeli, “Zillet ittifakının tavrı mezarlıktan geçerken ıslık çalan korkağın haline tıpatıp uyuyor. Ses yok, görüntü yok, kaldı ki buna niyet de yok. Zavallılar, demokrasi diyorlar, HDP-PKK’yla zillet ortaklığı yapıyorlar. Kandil’e selam verip çukur siyasetlerini devam ettiriyorlar. Halk zillete düşmez, millete zillet iftirası tutmaz. Zillet ittifakı başka, bu ittifaka oy veren tertemiz vatandaşlarımız başkadır. Halka terörist denildiğini söyleyen müfteriler aslında kalplerinden geçenleri dışa vuran yalancılardır. Yalancının mumu 31 Mart’ta sönecektir” cümlelerini kullandı. “Hey ahmak, be hey alçak; seni kardeş sayan kim?”

Başta Türk milletinin sembolü olan ve siyasal temelde ülkücülere mal olan Bozkurt işaretinden rahatsızlık duyanlara tepki veren Bahçeli şunları söyledi: “Avusturya Bozkurt’tan rahatsız! CHP ve İP’in zillet ortağı HDP de rahatsız. Bir terörist ’Bozkurt işareti yapan kardeşimiz değil’ diyor. Be hey ahmak, be hey alçak; seni kardeş sayan kim? Seni kardeş yerine koyan kim? Senin yanın Kandil, Bozkurt’un yanı büyük Türk milleti.”