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Bahçeli'den Kurban Bayramı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 12:03 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: - "Bayramın birliğimizi ve dirliğimizi pekiştirmesini diliyorum. Unutmayalım ki küslüklerin yaygınlaşması, dargınlıkların yoğunlaşması, gönüller arasına mesafe ve engellerin koyulması hiç kimseye bir şey kazandırmayacak, bilakis kaybettirecektir" - "Kurbanlarımızı keseceğiz, ama geleceğimizi kurban etmeyeceğiz. Milli beka ve huzurumuzu asla kurban vermeyeceğiz. Bağımsızlığımıza leke sürdürmeyeceğiz, Türk milletinin hak ve çıkarlarını cesaret ve inanmışlıkla savunacağız"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bayramın birliğimizi ve dirliğimizi pekiştirmesini diliyorum. Unutmayalım ki küslüklerin yaygınlaşması, dargınlıkların yoğunlaşması, gönüller arasına mesafe ve engellerin koyulması hiç kimseye bir şey kazandırmayacak, bilakis kaybettirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, pek çok sorun ve sıkıntının var olduğu bir zaman diliminde Kurban Bayramı'na vasıl olunduğunu belirterek, "Bayramlaşma coşkusunun ruhen, kalben, ahlaken yaşandığı müstesna bir döneme ulaşmanın derin ve engin hissiyatını yaşıyoruz.
Kurban Bayramı cenabıAllah'a manen yaklaşmanın mübarek bir fırsatıdır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, mesajında şunları kaydetti:

"Bayramın birliğimizi ve dirliğimizi pekiştirmesini diliyorum.
Unutmayalım ki küslüklerin yaygınlaşması, dargınlıkların yoğunlaşması, gönüller arasına mesafe ve engellerin koyulması hiç kimseye bir şey kazandırmayacak, bilakis kaybettirecektir. Kucaklaşmak varken birbirimize sırt çevirmek, birbirimizden kopmak vebaldir, tarihi bir yanlıştır. Nerede yaşarsa yaşasın milletimizin her güzel evladının Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Ağır krizler altında umut ve huzur arayan gönül ve kültür coğrafyalarımızda varlık mücadelesi veren kardeşlerime en iyi dileklerimi sunuyor, bayramlarını tebrik ediyorum."

Hac görevini yerine getirenlerin ibadetlerinin kabul ve makbul olması dileğinde bulunan Devlet Bahçeli, "Gönüller bayram yerine dönsün, hasret ve ayrılıklar dilerim ki son bulsun, büyükler saygıyla hatırlansın, küçükler sevgiyle kucaklansın. Bayram canlılıktır, kaynaşmadır, muhabbettir, sıkılı yumrukların açılıp soğuklukların giderilmesidir. Rabbim'den niyazım her günümüzün bayram olması, her anımızın esenlik ve selametle perçinlemesidir." ifadesini kullandı.

- "Milli beka ve huzurumuzu asla kurban vermeyeceğiz"

Bahçeli, "Kurbanlarımızı keseceğiz, ama geleceğimizi kurban etmeyeceğiz. Milli beka ve huzurumuzu asla kurban vermeyeceğiz. Bağımsızlığımıza leke sürdürmeyeceğiz, Türk milletinin hak ve çıkarlarını cesaret ve inanmışlıkla savunacağız. Vatanımızın her muhterem insanına ve hafızamızda vatan olarak taşıdığımız her coğrafyadaki kardeşlerimize cenabıAllah'tan huzur, sağlık ve mutluluk diliyor, güzel bir bayram geçirmelerini yürekten diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

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