Bahçeli'den Libya tezkeresine destek

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama yaparak, partisinin 2 Ocak 2020'de meclisin olağanüstü toplanmasına ve Libya tezkeresinin görüşülmesine destek verdiğini açıkladı.

Açıklamada "Milliyetçi Hareket Partisi, 2 Ocak 2020 Perşembe günü TBMM'nin olağanüstü toplanmasına ve Libya Tezkeresi'nin görüşülmesine destek vermektedir. Bu çerçevede sözü edilen tezkereye 49 milletvekilimizle olumlu oy kullanacağımızı da herkesin bilmesinde yarar vardır" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen perşembe günü Libya'da Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne "her türlü desteği verdiklerini ve vereceklerini", davet olduğu takdirde de Libya'ya asker gönderilebileceğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'ya asker gönderme tezkeresiyle ilgili olarak da "Meclis açılır açılmaz ilk iş, asker gönderme tezkeresini Meclis'e sunacağız" demişti. "Ocak ayının 8'inde, 9'unda meclisimizden bunu da geçireceğiz ve böylece davete icabet edeceğiz" diyen Erdoğan, "Meclisin onaylaması ile Libya'daki meşru yönetime çok daha etkin bir destek" verebileceklerini belirtmişti.

DW / BW,ET

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