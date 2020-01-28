Bahçeli'den Manisa'daki depreme ilişkin açıklama:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olan depreme ilişkin, "İlk tespitlere göre herhangi bir can veya mal kaybıyla birlikte yaralanma vakasının olmayışı başlıca tesellimizdir." ifadesini kullandı.

Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem felaketi sıcaklığını korurken Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldiğini belirtti.

Manisa'daki sarsıntının milleti ve yöre insanını haklı olarak kaygılandırdığını ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Deprem sarsıntısının İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir başta olmak üzere pek çok il ve ilçemizde hissedilmesi vatandaşlarımızı telaşa sürüklemiştir. İlk tespitlere göre herhangi bir can veya mal kaybıyla birlikte yaralanma vakasının olmayışı başlıca tesellimizdir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, yüce Allah'tan aziz milletimizi ve ülkemizi her türlü felaket ve musibetten esirgemesini niyaz ediyorum."

Bahçeli, Elazığ ve Malatya'da hayatlarını kaybeden vatandaşlara da Allah'tan rahmet diledi.

