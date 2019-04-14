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Bahçeli'den mazbata sloganlarına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2019 13:52 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: - "(Beşiktaş-Medipol Başakşehir karşılaşmasındaki 'mazbatayı ver' sloganları) Mazbatayı stadyuma taşımak, taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürmek için ekilen bir tohumdur. Çok yanlıştır. Bundan belediye başkanı olmaz" - "İl genel meclisi üyesi oylarını yok farz ederek, belediye meclisi üyelerini yok farz ederek, üç tane, beş tane belediyenin aldığı yerlerdeki oy oranını esas alıp yorum yapanlar kamuoyu araştırmaları nezdinde iflas etmiş insanlardır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçında bazı taraftarların "mazbatayı ver" sloganına ilişkin, "Mazbatayı stadyuma taşımak, taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürmek için ekilen bir tohumdur. Çok yanlıştır. Bundan belediye başkanı olmaz." dedi.

Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısı kapanış oturumuna katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen oturumun ardından Bahçeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kampla ilgili değerlendirmelerinin sorulması üzerine Bahçeli, şunları kaydetti:

"İlk gün yapmış olduğumuz açıklamalarda 8 ana başlıklı bir yorum getirmiştik. O yorum buradaki çalışmalarımızın da temelini teşkil etmiştir. Çalışmalarımız verimli geçmiştir. Arkadaşlarımızla bir arada olmak, görüş alışverişinde bulunmak faydalı olmuştur. Türkiye'deki siyasi gelişmeler yakınen takip edilmektedir. Özellikle de Yüksek Seçim Kurulunun itirazlara karşı vereceği cevabın son günüdür, o beklenmektedir. Seçimlerde başarı göstermiş belediye başkanlarımızla il başkanlarımızın da ortak toplantısı 19 Nisan'da Antalya'da yapılacak. Belediye başkanlarımızın tanışması sağlanacak, Milliyetçi Hareket Partisinin üretken belediyecilik anlayışının hayata nasıl geçirilmesi dair konular üzerinde durulacak."

- "Resmi Gazete'de neyin, ne şekilde sonuçlandığı yayınlanacak"

Bahçeli, 31 Mart seçimlerinde partisinin oy oranının yüzde 18,81 olarak açıklamasının ardından yaşanan tartışmalarla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rakamları bilmeden niyetler üzerine değerlendirme yapanları her akşam televizyonda zevkle takip ediyoruz. Bunların söylediği rakamlar yanlıştır. Bizim değerlendirmelerimiz doğrudur. Çünkü millet iradesi doğru değerlendirmeyi yapmıştır. Yüksek Seçim Kurulunun açıklamaları sonrasında Resmi Gazete'de neyin, ne şekilde sonuçlandığı hakkında yayın yapılacaktır. Hal böyle olunca, il genel meclis üyesi oylarını yok farz ederek, belediye meclis üyelerini yok farz ederek, üç tane, beş tane belediyenin aldığı yerlerdeki oy oranlarını esas alıp yorum yapanlar kamuoyu araştırmaları nezdinde iflas etmiş insanlardır."

- "İddiaların mutlaka ispatı gerekir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in Yüksek Seçim Kurulunun İçişleri ve Adalet Bakanlarınca aranıp baskı kurulmaya çalışıldığı yönündeki iddialarının anımsatılması üzerine Bahçeli, "Çok büyük bir iddia. Çünkü seçimin adaleti ve güvenliği açısından çok önemli sorumluluk taşıyan insanlar eğer böyle bir iddiayla muhatap ediliyorsa mutlaka ispatı gerekir." dedi.

Dün Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasındaki karşılaşmada bazı taraftarların "mazbatayı ver" sloganları atmasıyla ilgili bir soru üzerine Bahçeli, "Mazbatayı stadyuma taşımak, taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürmek için ekilen bir tohumdur. Çok yanlıştır. Bundan belediye başkanı olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

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