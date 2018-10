Bahçeli'den Melih Gökçek açıklaması: MHP'ye şeref kazandırır

Nursima ÖZONUR- Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yerel seçimlerde partisinin Ankara adayı olarak gösterileceği iddialarına ilişkin, "Sayın Gökçek ile yakın tarihte görüşmemiz olmadı. MHP'den gönül rızasıyla 'Ben belediye başkanı adayı olmak istiyorum' diyorsa bu hayırlı bir konudur ve MHP'ye şeref kazandırır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki Osmaniye Vakfı'nın açılışı için düzenlenen törene katıldı. Açılışın ardından MHP milletvekilleriyle birlikte vakfı gezen Bahçeli, burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Devlet Bahçeli, İstanbul'daki Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna neden gitmediği yönündeki soruya, "Osmaniye Vakfı'nın açılışını yaptık, o yüzden gitmedik" diye cevap verdi.

'MHP'YE ŞEREF KAZANDIRIR'

Bahçeli, MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Melih Gökçek'i aday gösterecekleri yönündeki iddiaların anımsatılması üzerine şunları söyledi:

"Sayın Gökçek ile yakın tarihte görüşmemiz olmadı. Kendilerine Ankara'da MHP'nin belediye başkanlığı adaylığı konusunda herhangi bir önerimiz de bulunmadı. Ancak Ankaralılar 20 yılı aşkın süredir belediye başkanlığı olarak büyük hizmetler sunan bu şahsiyeti tekrar belediye başkanı olarak görme arzusunu her partiye ulaştırmış olabilirler. Bize de ulaştırdılar. Ancak 15 Temmuz gecesini herkes çok iyi hatırlamalı. Birçok kişinin evlerinde olmadığı saatlerde Melih Gökçek Bey yürüyen tankların Ankara'ya yayılmasını önlemek amacıyla belediyelerin tüm araçlarını seferber etmiş, tankların geçişini engellemiştir. Halkı aydınlatma konusunda da Kızılay'da bir haftayı aşkın süre mitingler yapmıştır. Böyle bir kişi belediye başkanı olma görevinin ötesinde Türkiye'nin bir darbeyle karşı karşıya kalmaması için olağanüstü gayret göstermiştir. Demokrasiden yana tavrını ortaya koymuştur. MHP'den gönül rızasıyla 'Ben belediye başkanı adayı olmak istiyorum' diyorsa bu hayırlı bir konudur ve MHP'ye şeref kazandırır."

'OLGUN DÖNEMİ BEKLEMEK DAHA HAYIRLI OLUR'

Devlet Bahçeli, Meclis'te verilen emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önergeye MHP'nin önce destek vermesi sonra bu desteğini geri çekmesinin hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Muhalefet partileriyle aynı konum içerisinde bulunmamaya dikkat ediyoruz. CHP, HDP ve İP partisiyle bir arada görünmek istemiyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yerine parlamenter sisteme dönüş için siyasi faaliyet gösteriyorlar. Onların bu duruşunu MHP olarak benimsemiyoruz. Emeklilik MHP'nin seçim beyannamesinde olan konudur. Bu konuyla ilgili arkadaşlarımızın ön hazırlığı olmuştur. Ancak 700 milyara ulaşan meblağı karşılayabilecek durum için de ısrarcı olmamak, olgun dönemi beklemek daha hayırlı olur kanaatindeyiz. Bir önerge verilmiştir. Ama Meclis araştırması açılması konusunda MHP görüşlerini saklı tutmak suretiyle gerek duymamış ve çekimser oy kullanmıştır."

'İSTANBUL'DA SÜRPRİZİMİZ OLABİLİR'

MHP Lideri Devlet Bahçeli, yerel seçimlerde İstanbul'dan kimi aday göstereceklerine ilişkin soruya ise şöyle cevap verdi:

"Daha önce İstanbul'la alakalı biz aday göstermeyeceğimizi ifade ettik. 'Cumhur İttifakı devam ediyor, yerel ittifakta yokuz' diyoruz. MHP her ilde, her seçim çevresinde kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştır. İstanbul'da da bir sürprizimiz olabilir. İleriki günleri beklemek lazım."