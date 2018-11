Bahçeli'den parti teşkilatlarına 'yerel seçim' genelgesi

ANKARA, (DHA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti teşkilatlarına gönderdiği genelgede yerel seçim çalışmalarına ilişkin bilgiler vererek, "Partimiz Mahalli İdareler Seçimleri'ne adıyla amblemiyle ve ülkemizin her seçim çevresinde tek başına katılacaktır. Buna rağmen 'cumhur ittifakı'nın doğasına uygun hareket edilecek; söz, açıklama, beyanat ve siyasi değerlendirmelerin saygı ve nezaket içerisinde yapılmasına azami ölçülerde riayet gösterilecektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti teşkilatlarına, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçime hazırlık sürecine ilişkin 9 maddelik genelge gönderdi. Bahçeli, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için verdikleri katkıları sürdüreceklerini bildirdiği genelgede şunları kaydetti:

"Ümit ediyorum ki cumhuriyetin 100'üncü yıldönümünde Türkiye daha güçlü, daha sözü geçen, daha gelişmiş bir seviyeye mutlaka ulaşacaktır. Biz bu konuda üzerimize ne düşüyorsa, milletimizin arzusu neyi işaret ediyorsa ona hizmetle mükellef olduğumuzu unutmayacağız. 24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinde elde edilmiş kazanımların 31 Mart 2019'da zarar görmemesi, zafiyete uğramaması için titizlikle ve sorumlulukla hareket edeceğiz. Önümüzdeki Mahalli İdareler Seçimleri Türkiye için demokratik karar anı, dönüm noktasıdır. Bu seçimlerin kazasız belasız icrası, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne müzahir bir neticenin alınması sistemsel istikrar ve bekamızın geleceği açısından çok önemlidir. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı'na bağlılığı devam etmekle birlikte, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine tek başına ve Türkiye'nin her seçim çevresinde katılacaktır."

'FİTNE YAYAN ÇEVRELERE FIRSAT VERİLMEYECEK'

Sosyal medya üzerinden yapılan kışkırtmalara itibar edilmeyeceği belirtilen genelge, şöyle sürdürüldü:

"Mahalli İdareler Seçimlerinde aday olmak isteyen kamu görevlileri en geç 1 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar görevlerinden ayrılacaklardır. Ayrıca parti teşkilatlarımızda görev alan il, ilçe ve belde başkanlarımız aday olmak istemeleri halinde, teşkilat kademelerinde boşluk olmamasına dikkat etmeleriyle kaydıyla, 15 Kasım 2018 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar istifa edecekler. Konuyla ilgili kontrol ve denetim ise Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından sağlanacaktır. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçim başlangıç tarihi 1 Ocak 2019 olarak belirlenmiştir. Bütün teşkilatlarımız buna göre tedbir alacaklar, çalışmalarını şevkle, heyecanla, hiçbir gevşemeye mahal bırakmadan planlayıp sahaya yansıtacaklardır.

Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik ilgi ve destek gün geçtikçe artmaktadır. Taraflı tarafsız herkesin kabul ettiği gerçek budur. Bunu hazmedemeyen, bundan rahatsız olan iç ve dış odaklar alçakça karalama kampanyalarını tedavüle sokmuşlardır. Özellikle sosyal medya vasıtasıyla; İl ve İlçe Başkanlarımızla birlikte, MYK Üyelerimizi, Milletvekillerimizi, Başkanlık Divanı Üyelerimizi hedef alan iftira mahiyetinde yayın ve yorumlara çok sık rastlanmaktadır. Bunları yapanların ülkücü kimliğine sığınmaları, MHP adına konuşmaları tamamen kandırmaca, bütünüyle FETÖ taktiğidir. Bazen şahsımın bazen de merhum başbuğumuzun fotoğrafını profil resmi yapıp veya açtıkları sahte hesaplar üzerinden içe dönük dedikodu çıkaran, itibar cellatlığı yapan, şerefsizce nifak çıkaran kişi ya da kişilerin tespiti süratle yapılacaktır. MHP'nin şerefli mensupları üzerinde karalamalar yapanlar hakkında her türlü hukuki müracaatla birlikte, bu ajan ve provokatörlerin ifşası da derhal sağlanacaktır. Sosyal medya üzerinden yapılan kışkırtmalara itibar edilmeyecek, resmi açıklamalar dışında internet sitelerinde dolaşan mesnetsiz haberlere kulak asılmayacak, içimizi karıştırmaya dayalı fitne ve fesat yayan çevrelere fırsat verilmeyecektir. Bütün teşkilatlarımız kimliğimizi ve hatıralarımızı istismar edip dava arkadaşlarımıza ahlaksızca saldıran kripto damarla, husumete batmış kirli faillerle her düzeyde mücadele edeceklerdir."

'TEŞKİLATLARIMIZ SEVİLEN, ÇALIŞKAN İSİMLERİ GENEL MERKEZLE PAYLAŞACAK'

MHP lideri Bahçeli, adayların belirlenmesine ilişkin "Milliyetçi Hareket Partisi Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılacak adaylarını merkez yoklaması usulüyle belirleyecektir. Ancak tüm teşkilatlarımız yöresinde sevilen, takdir toplamış, sempatik, çalışkan, faal, beşeri münasebetleri göz dolduran, gayretli, milli ve manevi meselelerde açığı olmayan, millete hizmet etmeyi aşkla benimsemiş isimleri tespit edip genel merkezle paylaşacaklardır. Mahalli İdareler Seçimlerinin takip ve temininden, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sadir Durmaz, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Feti Yıldız birlikte ve eşgüdüm halinde sorumlu olacaklardır" dedi.

'CUMHUR İTTİFAKININ DOĞASINA UYGUN HAREKET EDİLECEK'

MHP'nin yerel seçime tek başına katılacağını vurgulayan Bahçeli, genelgede şunları kaydetti:

"Partimiz Mahalli İdareler Seçimlerine adıyla, amblemiyle ve ülkemizin her seçim çevresinde tek başına katılacaktır. Buna rağmen Cumhur İttifakı'nın doğasına uygun hareket edilecek, söz, açıklama, beyanat ve siyasi değerlendirmelerin saygı ve nezaket içerisinde yapılmasına azami ölçülerde riayet gösterilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin büyümesinden, yükselişinden, güçlenmesinden korkan ve ürken kesimlerin provokasyonlarına çok dikkat edilecek, herhangi bir saldırı ve sataşma halinde gerekli cevap verilmekle birlikte hukuken lazım gelen önlemler gecikmeden alınacaktır. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin hazırlık ve propaganda döneminde Genel Merkezin belirlemediği, partimize ait olmayan materyaller kesinlikle kullanılmayacak, kullananlar ise uyarılacaktır. Ağız birliğini sağlamak açısından, Genel Başkan Meclis Grup konuşmaları, basın açıklamaları, genelgeler, yazılı, görsel ve sosyal medya vasıtasıyla yayımlanan diğer mesajlar anbean takip edilecek, siyasi yorumların sınırları buna göre tayin edilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart 2019'da büyük bir başarıya imza atacaktır. Buna inanıyoruz, elbette çok çalışacağız."